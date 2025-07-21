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Арендные ставки и посещаемость в ТРЦ: как изменился индекс самочувствия ритейла в июне

ТРЦ
Показатель посещаемости зависит от формата ТЦ / Depositphotos

В июне 2025 года индекс самочувствия ритейла (RWBI) снизился на 0,2 пункта по сравнению с апрелем, достигнув отметки 28,7 пункта. Это значение соответствует показателю за июнь 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского Совета Торговых Центров.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием 2024 года показатель RWBI почти не изменился. Однако он оказался на 0,9 пункта ниже, чем во втором полугодии 2024 года.

Фото 2 — Арендные ставки и посещаемость в ТРЦ: как изменился индекс самочувствия ритейла в июне

По данным Совета Торговых Центров, в первой половине 2025 года вакантность в принимающих участие в исследовании торговых центрах составила 2-3%.

Посещаемость на 1000 кв. м общей арендной площади (GLA) существенно отличается в зависимости от формата торгового центра:

  • Большие традиционные ТЦ ежедневно принимают 436 человек .
  • Для средних ТЦ этот показатель составляет 447 человек .
  • Малые торговые центры демонстрируют самую высокую посещаемость – 676 человек в день.

Ставки аренды на вакантные площади в торговых центрах составляют $23 в месяц, не включая НДС для лотов площадью 50-250 кв. м, для лотов менее 50 кв. м – $42, для вакантных помещений свыше 250 кв. м – $18 .

Фото 3 — Арендные ставки и посещаемость в ТРЦ: как изменился индекс самочувствия ритейла в июне

Справка

Индекс самочувствия ритейла (Retail Well-Being Index – сокращенно RWBI) разработан в 2020 году Украинским Советом Торговых Центров, который позволяет в динамике отслеживать уровень самочувствия ритейла, учитывая такие показатели, как посещаемость торговых центров, вакантность площадей в ТЦ и W 2021 года.

Напомним, индекс самочувствия ритейла в мае 2025 года зафиксировал небольшое понижение. По сравнению с апрелем показатель уменьшился на 0,3 пункта и достиг 28,9 пункта.

Автор:
Татьяна Бессараб