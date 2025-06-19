Украинскому ритейлу становится хуже: индекс самочувствия снизился в мае

Индекс самочувствия ритейла (RWBI) в мае 2025 зафиксировал небольшое снижение. По сравнению с апрелем показатель уменьшился на 0,3 пункта и достиг 28,9 пункта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского Совета Торговых Центров.

Отмечается, что эта цифра несколько выше аналогичного показателя мая 2024 года, который составил 28,7 пунктов.

Справка

Индекс самочувствия ритейла (Retail Well-Being Index – сокращен RWBI) разработан в 2020 году Украинским Советом Торговых Центров, который позволяет в динамике отслеживать уровень самочувствия ритейла, учитывая такие показатели, как посещаемость торговых центров, вакантность площадей в ТЦ и уровень. В пилотном режиме RWBI отслеживается с августа 2021 года.

Напомним, показатель доли продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров (ТЦ) уменьшается в течение трех месяцев подряд. В апреле 2025 года он остановился на отметке 10,5%, что несколько меньше, чем в апреле 2024 года (10,8%).

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 108,9 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения. В апреле из-за опасности торговые центры в общей сложности не работали 2,9 рабочих дня.