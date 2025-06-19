Українському ритейлу стає гірше: індекс самопочуття знизився у травні

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) у травні 2025 року зафіксував невелике зниження. Порівняно з квітнем, показник зменшився на 0,3 пункти та досяг 28,9 пунктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Української Ради Торгових Центрів.

Зазначається, що ця цифра дещо вища за аналогічний показник травня 2024 року, який становив 28,7 пунктів.

Довідка

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index – скорочено RWBI) розроблено в 2020 році Українською Радою Торгових Центрів, який дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючі такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 року.

Нагадаємо, показник частки тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) зменшується протягом трьох місяців поспіль. У квітні 2025 року він зупинився на позначці 10,5%, це дещо менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення. У квітні через небезпеку торгові центри загалом не працювали 2,9 робочих дні.