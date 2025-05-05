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Скільки часу не працювали українські ТЦ через повітряні тривоги у квітні
Показник частки тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) зменшується протягом трьох місяців поспіль. У квітні 2025 року він зупинився на позначці 10,5%, це дещо менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).
Про це йдеться у дослідженні Української ради торгових центрів.
В цілому десятка регіонів, у яких через повітряні тривоги ТЦ найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, майже не змінилась:
- Донецька — 59,9%;
- Сумська — 53,3%;
- Дніпропетровська — 24,3%;
- Харківська — 23,2%;
- Запорізька області — 20,8%;
- Полтавська — 13,3%;
- Чернігівська — 10,2%;
- Кіровоградська — 7,2%;
- Київська — 5,9%;
- Херсонська — 5,4%.
В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення. У квітні через небезпеку торгові центри загалом не працювали 2,9 робочих дні.
Нагадаємо, у березні частка тривалості повітряних тривог склала 11,0%. Цей показник є меншим, ніж за аналогічний період рік тому (12,3%).