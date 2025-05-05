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Скільки часу не працювали українські ТЦ через повітряні тривоги у квітні

торговий центр, дівчина, покупки
Показник тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ знижується третій місяць поспіль. / Freepik

Показник частки тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) зменшується протягом трьох місяців поспіль. У квітні 2025 року він зупинився на позначці 10,5%, це дещо менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).

Про це йдеться у дослідженні Української ради торгових центрів.

В цілому десятка регіонів, у яких через повітряні тривоги ТЦ найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, майже не змінилась:

  • Донецька — 59,9%; 
  • Сумська — 53,3%; 
  • Дніпропетровська — 24,3%; 
  • Харківська — 23,2%; 
  • Запорізька області — 20,8%; 
  • Полтавська — 13,3%; 
  • Чернігівська — 10,2%; 
  • Кіровоградська — 7,2%; 
  • Київська — 5,9%; 
  • Херсонська — 5,4%.
Фото 2 — Скільки часу не працювали українські ТЦ через повітряні тривоги у квітні

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення. У квітні через небезпеку торгові центри загалом не працювали 2,9 робочих дні.

Нагадаємо, у березні частка тривалості повітряних тривог склала 11,0%. Цей показник є меншим, ніж за аналогічний період рік тому (12,3%).

Автор:
Тетяна Ковальчук