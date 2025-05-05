Скільки часу не працювали українські ТЦ через повітряні тривоги у квітні

Показник частки тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) зменшується протягом трьох місяців поспіль. У квітні 2025 року він зупинився на позначці 10,5%, це дещо менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).

Про це йдеться у дослідженні Української ради торгових центрів.

В цілому десятка регіонів, у яких через повітряні тривоги ТЦ найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, майже не змінилась:

Донецька — 59,9%;

Сумська — 53,3%;

Дніпропетровська — 24,3%;

Харківська — 23,2%;

Запорізька області — 20,8%;

Полтавська — 13,3%;

Чернігівська — 10,2%;

Кіровоградська — 7,2%;

Київська — 5,9%;

Херсонська — 5,4%.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення. У квітні через небезпеку торгові центри загалом не працювали 2,9 робочих дні.

Нагадаємо, у березні частка тривалості повітряних тривог склала 11,0%. Цей показник є меншим, ніж за аналогічний період рік тому (12,3%).