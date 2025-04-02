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Скільки часу не працювали українські ТЦ у березні через повітряні тривоги
Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ) зменшується другий місяць поспіль. У березні 2025 року вона склала 11,0%. Цей показник є меншим, ніж за аналогічний період рік тому (12,3%).
Про це повідомляє Українська рада торгових центрів.
Найбільш небезпечним регіоном для ТЦ в плані тривог після майже річної перерви знов стала Донецька область (60,1%), а в цілому п’ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась. До неї увійшли наступні області України:
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Донецька область (60,1%);
- Сумська (58,6%);
- Дніпропетровська (33,9%);
- Запорізька (25,0%);
- Харківська (24,3%).
Березень 2025 року став першим повним місяцем, коли було диверсифіковано оголошення тривог в Харкові та Харківській області. Оскільки всі ТЦ в цьому регіоні локалізовані в обласному центрі, починаючи з цього місяця тривоги в Харківській області відображаються як тривоги по м. Харків. На тлі цього нововведення варто зазначити, що частка тривог в Харкові за місяць знизилась з 40,8% до 24,3%, що сприяє веденню бізнесу.
В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 106,0 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні 2025 року – 3,3 робочих дні.
Нагадаємо, група компаній "Епіцентр" оцінила свої втрати через військову агресію Росії проти України у $1,02 млрд. Ця сума включає як безпосередні руйнування та втрати активів, так і недоотримані прибутки.