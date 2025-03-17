Збитки "Епіцентру" через війну перевищили $1 млрд

Група компаній "Епіцентр" оцінила свої втрати через військову агресію Росії проти України у $1,02 млрд. Ця сума включає як безпосередні руйнування та втрати активів, так і недоотримані прибутки.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника генерального директора "Епіцентру" Дмитра Байдюка, збитки компанії від повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році становлять $751,4 млн. Ця сума включає зруйновані, пошкоджені або захоплені торговельні центри, втрачений товар, техніку та інші активи.

Крім того, ще $267,5 млн компанія втратила після окупації українських територій у 2014 році. Йдеться про сім торговельних об’єктів загальною площею 163,2 тис. кв. м.

"Ми активно працюємо в юридичній площині щодо компенсації цих коштів за рахунок агресора, однак розуміємо, що це дуже тривалий процес", – зазначив генеральний директор компанії Петро Михайлишин.

Зазначається, що оцінку збитків проводили незалежні експерти та юридичні компанії, і вона може бути використана в судових позовах.

До початку повномасштабного вторгнення мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 торгових центрів по всій Україні. Війна знищила сім об'єктів у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та два в Херсоні, загальною площею понад 125,6 тис. кв. м. Ще три об'єкти в Мелітополі, Краматорську та Харкові припинили роботу через окупацію, обстріли або наближеність до лінії фронту.

Станом на березень 2025 року мережа "Епіцентру" продовжує працювати і налічує 71 торговий центр.