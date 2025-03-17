- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Збитки "Епіцентру" через війну перевищили $1 млрд
Група компаній "Епіцентр" оцінила свої втрати через військову агресію Росії проти України у $1,02 млрд. Ця сума включає як безпосередні руйнування та втрати активів, так і недоотримані прибутки.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
За словами заступника генерального директора "Епіцентру" Дмитра Байдюка, збитки компанії від повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році становлять $751,4 млн. Ця сума включає зруйновані, пошкоджені або захоплені торговельні центри, втрачений товар, техніку та інші активи.
Крім того, ще $267,5 млн компанія втратила після окупації українських територій у 2014 році. Йдеться про сім торговельних об’єктів загальною площею 163,2 тис. кв. м.
"Ми активно працюємо в юридичній площині щодо компенсації цих коштів за рахунок агресора, однак розуміємо, що це дуже тривалий процес", – зазначив генеральний директор компанії Петро Михайлишин.
Зазначається, що оцінку збитків проводили незалежні експерти та юридичні компанії, і вона може бути використана в судових позовах.
До початку повномасштабного вторгнення мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 торгових центрів по всій Україні. Війна знищила сім об'єктів у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та два в Херсоні, загальною площею понад 125,6 тис. кв. м. Ще три об'єкти в Мелітополі, Краматорську та Харкові припинили роботу через окупацію, обстріли або наближеність до лінії фронту.
Станом на березень 2025 року мережа "Епіцентру" продовжує працювати і налічує 71 торговий центр.