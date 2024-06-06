Армія РФ з другої спроби знищила ТЦ "Епіцентр" у Херсоні (ФОТО)

В ніч на 6 червня 2024 року російська армія поцілила по недіючому будівельному гіпермаркету "Епіцентр", який було закрито після попереднього обстрілу у травні 2023 року. Цього разу обійшлося без жертв та постраждалих.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Цієї ночі армія РФ невпинно наносила удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Відео: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

Там зазначають, що для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно усі сили та засоби. До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста.

Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

Зазначимо, у Херсоні раніше було два гіпермаркети "Епіцентр".

Один із них, який знаходився на Бериславському шосе, повністю згорів внаслідок обстрілу на початку лютого 2023 року. Другий гіпермаркет було закрито у травні 2023 року після того, як внаслідок ворожої атаки там загинуло троє працівників.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, росіяни вдарили по Харкову. Влучання зафіксовано по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". За останніми даними, внаслідок удару загинуло 19 людей, ще 54 людини отримали поранення.

З початку війни об’єкти мережі "Епіцентр" неодноразово були атаковані загарбниками

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).