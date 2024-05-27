"Епіцентр" виплатить по 1 мільйону гривень сім'ям загиблих у Харкові

Сім'ї всіх загиблих під час удару російських окупантів по торговельному центру мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" у Харкові в суботу отримають по 1 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі компанії, інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, усі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, "Епіцентр" виплачуватиме допомогу на кожну дитину в розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років.

"Усім постраждалим буде надано повне медичне забезпечення, компенсовано витрати на лікування та реабілітацію", - зазначили в "Епіцентрі".

У компанії висловили слова подяки співробітникам, які попри загрозу своєму життю допомагали вивести людей із охопленої полум'ям будівлі, рятувальникам, пожежникам і правоохоронцям, що боролися за кожне життя.

За даними "Епіцентру", під час ворожого удару по торговельному центру загинуло щонайменше двоє співробітників компанії, ще вісім вважалися зниклими безвісти. Також невідомою була доля чотирьох промоутерів, які працювали в торговому залі.

Армія РФ вдарила по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові

У суботу, 25 травня, росіяни вдарили по Харкову. Влучання зафіксовано по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові.

На місці влучання виникла пожежа на площі 15 000 квадратних метрів.

У ДСНС зауважили, що гасіння ускладнювалось наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та через можливе подальше розповсюдження пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існувала загроза повторних ворожих обстрілів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зауважив, що судячи зі всього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей.

За останніми даними, загальна кількість загиблих від удару по гіпермаркету сягнула 18, поранених - 48, безвісти зниклими залишаються п'ятеро.

З початку війни об’єкти мережі "Епіцентр" неодноразово були атаковані загарбниками

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).