Через знищення друкарні в Харкові потужності галузі скоротяться на 30-40% - власник

Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий вважає, що через руйнування типографії Vivat в Харкові сукупна потужність галузі по всій Україні зменшиться на 30-40 відсотків.

Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, ця атака Росії на Vivat матиме серйозні наслідки для всього книговидавництва в Україні. Тим більше, що через складну безпекову та енергетичну ситуацію в Харкові місцеві друкарні вже працювали з обмеженнями і не могли повністю задовольнити потреби всіх видавництв.

"Склалася ситуація, коли всі сукупні потужності друкарень України вже не могли забезпечити потреби видавництв. З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш ніж на 30-40 відсотків. І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи і підручники, яких ми друкували – я не знаю, мабуть, до 50 відсотків всіх підручників, які друкувалися у державі. І тому як це будемо робити завтра, я на зараз не знаю. І я розумію, що без підтримки і міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко", - сказав Політучий.

Він наголошує, що релокація друкарні до більш безпечних регіонів України є дуже дорого вартісною справою, а відновлення роботи друкарні може зайняти щонайменше кілька місяців. Крім того, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів у цій галузі.

"Більшість поліграфічних потужностей зосереджені саме у Харкові. Я не знаю напевне, але, якщо ми кажемо про книгодрукування, я думаю, що це не менше 85-90 процентів всіх книг, які друкуються в Україні, друкуються у Харкові – на нашій друкарні, а також у наших партнерів, у наших колег по галузі… Навіть якщо б ми з допомогою когось переїхали б до Львова наприклад, чи до Івано-Франківська, то ми б зіткнулися з проблемою людей. Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо", – каже Політучий.

Зеленський побував на місці удару РФ по друкарні

Під час візиту до Харкова президент Володимир Зеленський відвідав зруйнований поліграфічний комплекс.

"Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників... Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла", - написав президент.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, під час масованого обстрілу Харкова російські війська вдарили по друкарні. За даними поліції, окупанти, ймовірно, використали комплекс С-300, завдавши удару по цеху та прилеглій території трьома ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Чотирьох із загиблих ідентифікували за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.

Російський ракетний удар по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському районі Харкова призвів до знищення 50 тисяч книг.