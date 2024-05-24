Из-за уничтожения типографии в Харькове мощности отрасли сократятся на 30-40% - владелец

Владелец полиграфического комбината "Фактор-Печать" Сергей Политучий считает, что из-за разрушения типографии Vivat в Харькове совокупная мощность отрасли по всей Украине уменьшится на 30-40 процентов.

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

По его словам, эта атака России на Vivat будет иметь серьезные последствия для всего книгоиздательства в Украине. Тем более что из-за сложной энергетической и безопасной ситуации в Харькове местные типографии уже работали с ограничениями и не могли полностью удовлетворить потребности всех издательств.

"Сложилась ситуация, когда все совокупные мощности типографий Украины уже не могли обеспечить потребности издательств. С разрушением нашей типографии совокупная мощность уменьшится не менее чем на 30-40 процентов. И таким образом, сам процесс печати книг, включая и учебники, которых мы печатали - я не знаю, пожалуй, до 50 процентов всех учебников, которые печатались в государстве. И потому как это будем делать завтра, я сейчас не знаю, что без поддержки и международного сообщества, и государства этот вопрос будет решить очень трудно", - сказал Политучий.

Он отмечает, что релокация типографии в более безопасные регионы Украины является очень дорогостоящим делом, а возобновление работы типографии может занять как минимум несколько месяцев. Кроме того, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов в этой области.

"Большинство полиграфических мощностей сосредоточены именно в Харькове. Я не знаю наверняка, но если мы говорим о книгопечатании, я думаю, что это не менее 85-90 процентов всех книг, которые печатаются в Украине, печатаются в Харькове - на нашей типографии, а также у наших партнеров, у наших коллег по отрасли… Даже если бы мы с помощью кого-то переехали во Львов, например, или в Ивано-Франковск, то мы бы столкнулись с проблемой специалистов", – говорит Политучий.

Зеленский побывал на месте удара РФ по типографии

В ходе визита в Харьков президент Владимир Зеленский посетил разрушенный полиграфический комплекс.

"Разрушен производственный комплекс, десятки тысяч книг сожжены этим ударом. Много детской литературы, учебных пособий, учебников... Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство ощущало последствия и цену своего зла", - написал президент.

Напомним, в четверг, 23 мая, во время массированного обстрела Харькова российские войска ударили по типографии. По данным полиции, кафиры, вероятно, использовали комплекс С-300, нанеся удар по цеху и прилегающей территории тремя ракетами.

В результате атаки погибли семь человек. Четверо из погибших были идентифицированы по образцам ДНК. Среди погибших – машинистки, принтер и укладчик-упаковщик.

Российский ракетный удар по типографии "Фактор-Печать" в Основянском районе Харькова привел к уничтожению 50 тысяч книг.