Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові: є загиблі та поранені (ВІДЕО)

У суботу, 25 травня, росіяни вдарили по Харкову. Влучання зафіксовано по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”. 2 людини загинуло, також повідомляється про велику кількість зниклих безвісти та поранених.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові.

На цю хвилину відомо, що двоє людей загинули, 24 постраждали.

Також виникла пожежа на площі 15 000 квадратних метрів.

"Маємо велику кількість людей зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - зауважив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як уточнив колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, постраждав від російської агресії гіпермаркет мережі "Епіцентр".

В гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей

"Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня", - прокоментував черговий злочин росіян президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, під час масованого обстрілу Харкова російські війська вдарили по друкарні. За даними поліції, окупанти, ймовірно, використали комплекс С-300, завдавши удару по цеху та прилеглій території трьома ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Чотирьох із загиблих ідентифікували за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).