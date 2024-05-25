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Війна в Україні
Дата публікації

Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові: є загиблі та поранені (ВІДЕО)

Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові: є загиблі та поранені (ВІДЕО)
Фото: пресслужба Харківської ОВА

У суботу, 25 травня, росіяни вдарили по Харкову. Влучання зафіксовано по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”.  2 людини загинуло, також повідомляється про велику кількість зниклих безвісти та поранених.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові.

На цю хвилину відомо, що двоє людей загинули, 24 постраждали.

Також виникла пожежа на площі 15 000 квадратних метрів.

Фото 2 — Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові: є загиблі та поранені (ВІДЕО)
Фото 3 — Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові: є загиблі та поранені (ВІДЕО)
Фото 4 — Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові: є загиблі та поранені (ВІДЕО)

"Маємо велику кількість людей зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - зауважив  міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як уточнив колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, постраждав від російської агресії гіпермаркет мережі "Епіцентр".

В гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей

"Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня", - прокоментував черговий злочин росіян президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, під час масованого обстрілу Харкова російські війська вдарили по друкарні. За даними поліції, окупанти, ймовірно, використали комплекс С-300, завдавши удару по цеху та прилеглій території трьома ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Чотирьох із загиблих ідентифікували за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Автор:
Світлана Манько