Оккупанты ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

В субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову. Попадание зафиксировано по строительному гипермаркету "Эпицентр". 4 человека погибли, также сообщается о большом количестве пропавших без вести и раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове.

На эту минуту известно, что 4 человека погибли, 38 постраждали.

Возник пожар на площади 15 000 квадратных метров.

"Имеем большое количество людей пропавших без вести. Многие раненые. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - заметил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Как уточнил бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пострадал от российской агрессии гипермаркет сети "Эпицентр".

В гипермаркете могли находиться более 200 человек

"Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову – по строительному гипермаркету – в субботу, прямо посреди дня", - прокомментировал очередное преступление россиян президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых.

"Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которая требуется выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в четверг, 23 мая, во время массированного обстрела Харькова российские войска ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты, вероятно, использовали комплекс С-300, нанеся удар по цеху и прилегающей территории тремя ракетами. В результате атаки погибли семь человек. Четверо из погибших были идентифицированы по образцам ДНК. Среди погибших – машинистки, принтер и укладчик-упаковщик.

Про "Эпицентр"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие активы

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила шесть ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий. По состоянию на 8 апреля розничная сеть ГК объединяла 72 торговых объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

6 марта в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).