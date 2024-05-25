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Война в Украине
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Оккупанты ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

Оккупанты ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)
Фото: Харьковская ОВА

В субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову. Попадание зафиксировано по строительному гипермаркету "Эпицентр". 4 человека погибли, также сообщается о большом количестве пропавших без вести и раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове.

На эту минуту известно, что 4 человека погибли, 38 постраждали.

Возник пожар на площади 15 000 квадратных метров.

Фото 2 — Оккупанты ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)
Фото 3 — Оккупанты ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)
Фото 4 — Оккупанты ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

"Имеем большое количество людей пропавших без вести. Многие раненые. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - заметил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Как уточнил бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пострадал от российской агрессии гипермаркет сети "Эпицентр".

В гипермаркете могли находиться более 200 человек

"Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову – по строительному гипермаркету – в субботу, прямо посреди дня", - прокомментировал очередное преступление россиян президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых.

"Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которая требуется выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в четверг, 23 мая, во время массированного обстрела Харькова российские войска ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты, вероятно, использовали комплекс С-300, нанеся удар по цеху и прилегающей территории тремя ракетами. В результате атаки погибли семь человек. Четверо из погибших были идентифицированы по образцам ДНК. Среди погибших – машинистки, принтер и укладчик-упаковщик.

Про "Эпицентр"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие активы

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила шесть ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий. По состоянию на 8 апреля розничная сеть ГК объединяла 72 торговых объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

6 марта в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Автор:
Светлана Манько