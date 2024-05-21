Попит зріс на понад 700%: "Епіцентр" фіксує бум продажів зарядних станцій

Через масові відключення електроенергії попит на зарядні станції в мережі торговельних центів "Епіцентр" упродовж минулого тижня зріс більш ніж у вісім разів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що вже після перших повідомлень про введення графіків відключень у регіонах інтерес до купівлі зарядних станцій суттєво збільшився.

Найбільший стрибок продажу мережі торгових центрів "Епіцентр" стався в четвер - після перших масових відключень по всій країні.

Так, 16 травня попит на зарядні станції зріс у 14 разів порівняно з попереднім тижнем, а наступного дня, у п'ятницю, - майже в 15. За результатами тижня приріст становив понад 700% (або у вісім разів).

Минулого тижня також суттєво збільшився продаж павербанків - у 3,5 раза. Причому масово купувати павербанки люди стали в п'ятницю, а попит на них збільшився у 10 разів.

Крім того, українці активно купували ліхтарі, джерела безперебійного живлення, акумулятори та реле напруги. Попит на товари в четвер-п'ятницю зріс у п'ять-дев'ять разів.

Протягом цих двох днів у мережі "Епіцентр" також подвоїлося зростання купівель свічок, інверторів, а попит на генератори зріс на 50%.

Крім того, в 3,5 раза зросли і продажі сонячних панелей. Як пояснив керівник департаменту "Споживча електроніка" ТОВ "Епіцентр К" Роман Івашкевич, сонячні батареї часто купують для підтримки роботи зарядних станцій під час відключення світла.

"Українці помітно активніше шукають варіанти альтернативних джерел генерації електроенергії. Враховуючи, що попереду на нас чекає сонячна пора року, актуальними стають сонячні панелі, які можуть продовжувати генерувати енергію за тривалого відключення електроенергії", - зауважив Івашкевич.

Зауважимо, 21 травня впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

Обмеження електропостачання будуть влітку, восени та взимку

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повністю уникнути відключень світла поки не вдасться - обмеження триватимуть влітку, восени та взимку.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - заявив Кудрицький.

Проте він підкреслив, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців - і влітку, і восени, та взимку.

"Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - додав Кудрицький.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторитися те, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

Як писало Delo.ua, експерти вважають, що через значні руйнування генерації дефіцит в енергосистемі є неминучим. Тож, з порадами, як обрати генератор чи зарядну станцію можна ознайомитися за посиланням.

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