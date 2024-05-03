Українці готуються до відключень світла: як змінився попит та ціни на повербенки, генератори, ДБЖ

Внаслідок масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі суттєво зросла загроза нових відключень світла. Тому серед українців збільшився попит на пристрої електропостачання, що вплинуло на їх вартість.

Про це повідомляє платформа OLX , яка проаналізувала, як змінився попит, ціни та кількість відгуків користувачів на нові та вживані пристрої електроживлення.

Для порівняння аналітики взяли період з 1 по 21 березня та з 22 березня (коли стався масований обстріл, внаслідок якого, зокрема, постраждала Дніпровська ГЕС у Запоріжжі) по 15 квітня.

Як змінився попит

Тож, щодо попиту та кількості оголошень за дані періоди відбулися такі зміни:

Інвертори, нові. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 20028, з 22.03 до 15.04.2024 – 21226. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 6681, після – 19366. Інвертори, вживані . Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 9085, з 22.03 до 15.04.2024 – 9853. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 5522, після – 7504. Павербанки, нові. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 18065, з 22.03 до 15.04.2024 – 18412. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 7837, після – 14764. Павербанки, вживані . Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 3043, з 22.03 до 15.04.2024 – 3276. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 1505, після – 2345. Генератори бензинові до 5 кВт, нові. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 9465, з 22.03 до 15.04.2024 – 10884. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 1394, після – 9063. Генератори бензинові до 5 кВт, вживані. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 1876, з 22.03 до 15.04.2024 – 2102. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 642, після – 2578. Генератори інверторні до 5 кВт, нові. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 3304, з 22.03 до 15.04.2024 – 3815. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 538, після – 4431. Генератори інверторні до 5 кВт, вживані. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 288, з 22.03 до 15.04.2024 – 350. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 112, після – 642. Генератори дизельні до 5 кВт, нові. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 162, з 22.03 до 15.04.2024 – 198. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 48, після – 132. Генератори дизельні до 5 кВт, вживані. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 74, з 22.03 до 15.04.2024 – 71. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 53, після – 148. Джерела безперебійного живлення, нові. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 4682, з 22.03 до 15.04.2024 – 5124. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 937, після – 3061. Джерела безперебійного живлення, вживані. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 5066, з 22.03 до 15.04.2024 – 5501. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 1401, після – 3242. Портативні зарядні станції, нові. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 1699, з 22.03 до 15.04.2024 – 1799. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 318, після – 1562. Портативні зарядні станції, вживані. Кількість оголошень у період 01.03-21.03.2024 – 122, з 22.03 до 15.04.2024 – 130. Кількість відгуків до поновлення обстрілів – 39, після – 153.

Що з цінами

Збільшення попиту також вплинув на вартість деяких позицій серед пристроїв електропостачання:

Генератори бензинові до 5 кВт, вживані. Середня вартість у період 01.03-21.03.2024 – 10 225 грн, з 22.03 до 15.04.2024 – 10 000 гривень. Генератори дизельні до 5 кВт, нові. Середня вартість у період 01.03-21.03.2024 – 35 000 грн, з 22.03 до 15.04.2024 – 35 518 гривень. Генератори дизельні до 5 кВт, вживані. Середня вартість у період 01.03-21.03.2024 – 19 464 грн, з 22.03 до 15.04.2024 – 22 000 гривень. Генератори інверторні до 5 кВт, вживані. Середня вартість у період 01.03-21.03.2024 – 15 000 грн, з 22.03 до 15.04.2024 – 15 500 гривень. Джерела безперебійного живлення, нові. Середня вартість у період 01.03-21.03.2024 – 5 300 грн, з 22.03 до 15.04.2024 – 5 500 гривень. Портативні зарядні станції, нові. Середня вартість у період 01.03-21.03.2024 – 10 500 грн, з 22.03 до 15.04.2024 – 10 999 гривень.

Ціни для цих позицій залишилися незмінними: інвертори (нові та вживані - 2500 грн), павербанки (нові - 850 грн та вживані - 400 грн), генератори бензинові до 5 кВт (нові - 16000 грн), генератори інверторні до 5 кВт (нові - 20000 грн), джерела безперебійного живлення (вживані - 1500 грн), портативні зарядні станції (вживані - 9000 грн).

"З урахуванням цих даних, можна зробити висновок, що внаслідок останніх обстрілів енергетичної інфраструктури попит на пристрої електропостачання значно зріс, що вплинуло на зміни в кількості оголошень та середній вартості", - зауважують в OLX.

Там додають, що підвищення активності покупців свідчить про бажання підготуватись до ймовірних проблем з електропостачанням, шляхом купівлі відповідної техніки.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і повербанками.

"Я хочу повторитися те, купуйте генератори, повербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.