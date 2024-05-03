Украинцы готовятся к отключениям света: как изменился спрос и цены на повербенки, ИБП, генераторы

В результате массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре существенно возросла угроза новых отключений света. Поэтому среди украинцев увеличился спрос на устройства электроснабжения, что повлияло на их стоимость.

Об этом сообщает платформа OLX , которая проанализировала, как изменился спрос, цены и количество отзывов пользователей на новые и б/у приборы электропитания.

Для сравнения аналитики взяли период с 1 по 21 марта и с 22 марта (когда произошел массированный обстрел, в результате которого, в частности, пострадала Днепровская ГЭС в Запорожье) по 15 апреля.

Как изменился спрос

Так, по спросу и количеству объявлений за данные периоды произошли следующие изменения:

Инверторы новые. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 20028, с 22.03 до 15.04.2024 – 21226. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 6681, после – 19366. Инверторы, подержанные . Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 9085, с 22.03 до 15.04.2024 – 9853. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 5522, после – 7504. Павербанки, новые. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 18065, с 22.03 до 15.04.2024 – 18412. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 7837, после – 14764. Павербанки, подержанные . Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 3043, с 22.03 до 15.04.2024 – 3276. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 1505, после – 2345. Генераторы бензиновые до 5 кВт, новые. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 9465, с 22.03 до 15.04.2024 – 10884. Количество отзывов до обновления обстрелов – 1394, после – 9063. Генераторы бензиновые до 5 кВт, б/у. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 1876, с 22.03 до 15.04.2024 – 2102. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 642, после – 2578. Генераторы инверторные до 5 кВт, новые. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 3304, с 22.03 до 15.04.2024 – 3815. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 538, после – 4431. Генераторы инверторные до 5 кВт, б/у. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 - 288, с 22.03 до 15.04.2024 - 350. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 112, после – 642. Генераторы дизельные до 5 кВт, новые. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 162, с 22.03 до 15.04.2024 – 198. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 48, после – 132. Генераторы дизельные до 5 кВт, б/у. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 - 74, с 22.03 до 15.04.2024 - 71. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 53, после – 148. Источники бесперебойного питания, новые. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 4682, с 22.03 до 15.04.2024 – 5124. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 937, после – 3061. Источники бесперебойного питания, используемые. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 5066, с 22.03 до 15.04.2024 – 5501. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 1401, после – 3242. Портативные зарядные станции, новые. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 1699, с 22.03 до 15.04.2024 – 1799. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 318, после – 1562. Портативные зарядные станции, б/у. Количество объявлений в период 01.03-21.03.2024 – 122, с 22.03 до 15.04.2024 – 130. Количество отзывов до возобновления обстрелов – 39, после – 153.

Что с ценами

Увеличение спроса также повлияло на стоимость некоторых позиций среди устройств электроснабжения:

Генераторы бензиновые до 5 кВт, б/у. Средняя стоимость в период 01.03-21.03.2024 – 10 225 грн, с 22.03 до 15.04.2024 – 10 000 гривен. Генераторы дизельные до 5 кВт, новые. Средняя стоимость в период 01.03-21.03.2024 – 35 000 грн, с 22.03 до 15.04.2024 – 35 518 гривен. Генераторы дизельные до 5 кВт, б/у. Средняя стоимость в период 01.03-21.03.2024 – 19 464 грн, с 22.03 до 15.04.2024 – 22 000 гривен. Генераторы инверторные до 5 кВт, б/у. Средняя стоимость в период 01.03-21.03.2024 – 15 000 грн, с 22.03 до 15.04.2024 – 15 500 гривен. Источники бесперебойного питания, новые. Средняя стоимость в период 01.03-21.03.2024 – 5 300 грн, с 22.03 до 15.04.2024 – 5 500 гривен. Портативные зарядные станции, новые. Средняя стоимость в период 01.03-21.03.2024 – 10 500 грн, с 22.03 до 15.04.2024 – 10 999 гривен.

Цены некоторых позиций остались неизменными: инверторы (новые и б/у - 2500 грн), павербанки (новые - 850 грн и б/у - 400 грн), генераторы бензиновые до 5 кВт (новые - 16000 грн), генераторы инверторные до 5 кВт (новые - 20000 грн), источники бесперебойного питания (подержанные - 1500 грн), портативные зарядные станции (подержанные - 9000 грн).

"С учетом этих данных, можно сделать вывод, что в результате последних обстрелов энергетической инфраструктуры спрос на устройства электроснабжения значительно вырос, что повлияло на изменения в количестве объявлений и средней стоимости", - отмечают в OLX.

Там добавляют, что повышение активности покупателей свидетельствует о желании подготовиться к возможным проблемам с электроснабжением путем покупки соответствующей техники.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться то, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любым сценариям", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.