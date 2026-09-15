Карта боевых действий в Украине на 15 сентября 2026 года

Продолжается 1665-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 262 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которых сбросил 280 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10368 дронов-камикадзе и совершили 2839 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Кореньок, Рогизно, Товстодубово, Горки, Ястребщина, Гаврилова Слобода, Малушино, Нескучное, Волфино, Лужки, Студенок, Пустогород Сумской области; Михальчина Слобода Черниговской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы противника, пункт управления БпЛА, артиллерийскую систему окупантов и два важных объекта врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано два штурмовых действия врага. Агрессор произвел 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес два авиационных удара с применением трех КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Казачья Лопань, Обуховка, Старица и Волоховка.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции восемь раз, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Моначиновки и Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Ямполь.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах Озерного, Кривой Луки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовые действия не производили.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Русиного Яра, Торецкого, Свободного и Степов.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Ганновка, Белицкое, Доброполье, Светлое, Матяшево, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и Новоподгородное.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Агрессор пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественское, Доброполье, Верхняя Терса, Железнодорожное и Волшебное.

На Ореховском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции в сторону Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении кафиры атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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