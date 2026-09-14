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Правительство прекратило полномочия Леси Карнаух как и.о. председателя Налоговой службы
Кабинет министров прекратил полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Украины.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам главы правительства, министру финансов поручено внести на следующее заседание Кабмина кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет выполнять его обязанности.
Что известно о Лесе Карнаух
Согласно с информацией на странице ГНС в Facebook, Карнаух в 2004 году окончила Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение".
С тех пор работала на государственной службе: в Государственном комитете природных ресурсов, Министерстве Украины по чрезвычайным ситуациям, а также в Государственной экологической инспекции Киевской области и Государственной службе заповедного дела.
С июля 2018 по май 2023 года она занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины. С июля 2023 и до назначения в ДПС была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.
24 января 2025 года Лесю Карнаух назначили заместителем главы ГНС, а уже 2 мая она стала первой заместительницей руководителя ведомства.
Распоряжением от 18 июня 2025 Лесю Карнаух назначили временной исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службы. Она заменила в должности Руслана Кравченко, назначенного тогда генеральным прокурором Украины.