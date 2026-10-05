Ирак впервые за десятилетие вывез нефть супертанкером за пределы Ормузского пролива

Иракская государственная танкерная компания предприняла исторический шаг, переместив очень большой нефтяной танкер вместимостью 2 миллиона баррелей за пределы Ормузского пролива.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Генеральный директор Iraqi Oil Tankers Co. Али Каис Абдул Джаббар сообщил, что загрузка и прохождение супертанкера VLCC через пролив состоялось впервые за десять лет.

Ранее закупка иракской нефти обычно осуществлялась покупателями непосредственно в Басре вблизи Персидского залива.

Этот транзит означает серьезное изменение стратегии продаж иракской нефти, поскольку государственная компания самостоятельно берет на себя логистику транспортировки за пределы критически важной артерии.

Доставка нефти наружу поможет Ираку привлечь нефтеперерабатывающие предприятия, ранее избегавшие отправки своих судов через Ормуз. Это позволит улучшить ценовые условия и минимизировать скидки, предоставляемые для привлечения клиентов на южных терминалах.

На фоне перебоев, вызванных войной в Иране, производители нефти на Ближнем Востоке пытаются как можно быстрее обеспечить себя танкерами для возобновления поставок. В частности, судоходное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби активно увеличивает мощности своего флота.

Министр нефти Басим Мохаммед Худайр заявил о планах Ирака привлечь финансирование для приобретения собственных танкеров, что усилит контроль Багдада над экспортом и увеличит финансовую прибыль, хотя конкретное количество судов не уточнил.

По данным министерства, экспорт иракской сырой нефти в период до 21 сентября вырос до 2,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2 миллионами в августе, хотя это до сих пор ниже довоенных показателей в 3,3–3,5 миллиона баррелей. Параллельно Багдад прорабатывает альтернативные экспортные направления, среди которых рассматриваются северный маршрут через Турцию и проект трубопровода в сирийский порт Банияс.

Напомним, в августе Ирак направил делегацию в Саудовскую Аравию с просьбой повысить квоту на добычу нефти в ОПЕК. Страна планирует нарастить добычу до 8-10 млн баррелей в сутки в течение шести лет - против 4 млн, которые она добывала до войны с Ираном.