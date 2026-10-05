Ірак уперше за десятиліття вивіз нафту супертанкером за межі Ормузької протоки

Іракська державна танкерна компанія здійснила історичний крок, перемістивши дуже великий нафтовий танкер місткістю 2 мільйони барелів за межі Ормузької протоки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Генеральний директор Iraqi Oil Tankers Co. Алі Каїс Абдул Джаббар повідомив, що завантаження та проходження супертанкера VLCC через протоку відбулося вперше за десять років.

Раніше закупівля іракської нафти зазвичай здійснювалася покупцями безпосередньо в Басрі поблизу Перської затоки.

Цей транзит означає серйозну зміну стратегії продажу іракської нафти, оскільки державна компанія самостійно бере на себе логістику транспортування за межі критично важливої артерії.

Доставка нафти назовні допоможе Іраку залучити нафтопереробні підприємства, які раніше уникали відправлення своїх суден через Ормуз. Це дозволить покращити цінові умови та мінімізувати знижки, які доводилося надавати для залучення клієнтів на південних терміналах.

На тлі перебоїв, викликаних війною в Ірані, виробники нафти на Близькому Сході намагаються якнайшвидше забезпечити себе танкерами для відновлення постачань. Зокрема, судноплавний підрозділ Національної нафтової компанії Абу-Дабі активно нарощує потужності свого флоту.

Міністр нафти Басім Мохаммед Худайр заявив про плани Іраку залучити фінансування для придбання власних танкерів, що посилить контроль Багдада над експортом і збільшить фінансові прибутки, хоча конкретну кількість суден не уточнив.

За даними міністерства, експорт іракської сирої нафти в період до 21 вересня зріс до 2,6 мільйона барелів на добу порівняно з 2 мільйонами в серпні, хоча це досі нижче довоєнних показників у 3,3–3,5 мільйона барелів. Паралельно Багдад опрацьовує альтернативні експортні напрямки, серед яких розглядаються північний маршрут через Туреччину та проєкт трубопроводу до сирійського порту Баніяс.

Нагадаємо, в серпні Ірак направив делегацію до Саудівської Аравії з проханням підвищити квоту на видобуток нафти в ОПЕК. Країна планує наростити видобуток до 8–10 млн барелів на добу протягом шести років — проти 4 млн, які вона видобувала до війни з Іраном.