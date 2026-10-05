Украинская сеть Multi Cook вышла на рынок Сербии, открыв первую локацию в Белграде. Таким образом, Сербия стала еще одним зарубежным рынком для развития бренда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения основателя сети Multi Cook Владимира Матвийчука.

Новую локацию открыл партнер сети в Белграде. Другие детали относительно формата заведения, объема инвестиций или планов дальнейшего развития в Сербии в сообщении не приведены.

Multi Cook развивает сеть вне Украины через партнерские локации и продолжает расширять географию присутствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Multi Cook работаєт в 30 странах и имеет около 300 магазинов за границей. В Украине в начале 2026 работало 150 точек сети.