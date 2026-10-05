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Украинская сеть Multi Cook вышла на рынок Сербии

Украинская сеть Multi Cook вышла на рынок Сербии
Украинская сеть Multi Cook вышла на рынок Сербии

Украинская сеть Multi Cook вышла на рынок Сербии, открыв первую локацию в Белграде. Таким образом, Сербия стала еще одним зарубежным рынком для развития бренда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения основателя сети Multi Cook Владимира Матвийчука.

Новую локацию открыл партнер сети в Белграде. Другие детали относительно формата заведения, объема инвестиций или планов дальнейшего развития в Сербии в сообщении не приведены.

Multi Cook развивает сеть вне Украины через партнерские локации и продолжает расширять географию присутствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Multi Cook работаєт в 30 странах и имеет около 300 магазинов за границей. В Украине в начале 2026 работало 150 точек сети.

Автор:
Татьяна Гойденко

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