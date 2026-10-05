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Українська мережа Multi Cook вийшла на ринок Сербії

Українська мережа Multi Cook вийшла на ринок Сербії
Українська мережа Multi Cook вийшла на ринок Сербії

Українська мережа Multi Cook вийшла на ринок Сербії, відкривши першу локацію в Белграді. Таким чином Сербія стала ще одним закордонним ринком для розвитку бренду.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення засновника мережі Multi Cook Володимира Матвійчука.

Нову локацію відкрив партнер мережі у Белграді. Інших деталей щодо формату закладу, обсягу інвестицій чи планів подальшого розвитку в Сербії у повідомленні не наведено.

Multi Cook розвиває мережу за межами України через партнерські локації та продовжує розширювати географію присутності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Multi Cook працювала у 30 країнах та мала близько 300 магазинів за кордоном. В Україні на початку 2026 року працювало 150 точок мережі.

Автор:
Тетяна Гойденко

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