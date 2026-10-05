Українська мережа Multi Cook вийшла на ринок Сербії, відкривши першу локацію в Белграді. Таким чином Сербія стала ще одним закордонним ринком для розвитку бренду.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення засновника мережі Multi Cook Володимира Матвійчука.

Нову локацію відкрив партнер мережі у Белграді. Інших деталей щодо формату закладу, обсягу інвестицій чи планів подальшого розвитку в Сербії у повідомленні не наведено.

Multi Cook розвиває мережу за межами України через партнерські локації та продовжує розширювати географію присутності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Multi Cook працювала у 30 країнах та мала близько 300 магазинів за кордоном. В Україні на початку 2026 року працювало 150 точок мережі.