"Галя Балувана" схудла: до Multi Cook долучилося уже 100 магазинів попередньої мережі

Від відомої мережі "Галя Балувана" від’єдналося понад 100 магазинів і приєдналися до нового бренду Multi Cook. Експерти, франчайзі та сам засновник пояснюють, чому відбувся перехід і як Multi Cook уже виріс до 120 магазинів по Україні.

Міжнародний бренд Multi Cook за вісім місяців існування в Україні масштабувався до 120 закладів. Його історія в країні почалася у лютому цього року, коли Володимир Матвійчук, один із співвласників мережі "Галя Балувана", вийшов із неї і перейменував власні магазини на Multi Cook.

"В Україні наш бренд з’явився з 13 моїх власних точок, — розповідає для Delo.ua Володимир. — Після цього до мережі почали приєднуватися нові партнери та колишні франчайзі "Галі Балуваної". На сьогодні мережа налічує 120 точок: близько 100 з них — це заклади, які пройшли ребрендинг, і нещодавно до нас долучилися франчайзі з Дніпра, Кривого Рогу, Миргорода, Лубен і Хорола".

За кордоном Multi Cook працює з 2022 року, представлений у 30 країнах світу та має 260 точок.

Чому мережа росте, коли багато закриваються

У чому секрет стрімкого розвитку Multi Cook в Україні, Delo.ua запитало Марію Дорош, CPO компанії Franch.

"Є кілька причин, які приваблюють нових партнерів та партнерів з "Галі Балуваної". — пояснює вона. — По-перше, сила бренду. Хоч Multi Cook і нова назва в Україні, але за нею стоїть знайомий бізнес, який люди вже знають і якому довіряють. Це не стартап з нуля, а логічне продовження історії, яка вже довела свою ефективність. І це набагато простіше, ніж запускати ноунейм-бренд".

Другим фактором, на її думку, є продумана бізнес-модель. Вона відзначає, що Володимир та його команда пройшли через карантин, початок війни та економічні кризи, тому точно знають, як працювати в турбулентних умовах і залишатися прибутковими навіть у кризові часи.

"По-третє, довіра та особисті стосунки, — додає вона. — Володимир займався розвитком "Галі Балуваної", стратегією та контактами з франчайзі. Під його лідерством мережа зростала неймовірними темпами Він не просто продавав франшизи, а особисто підтримував партнерів, спілкувався з ними, допомагав. Франчайзі вибирають того, кому довіряють, з ким хочуть розвиватися далі".

На думку Марії Дорош, саме ці фактори пояснюють, чому Multi Cook розвивається, навіть коли інші гальмують.

Чому колишні франчайзі "Галі Балуваної" переходять до Multi Cook

Колишній франчайзі "Галі Балуваної" Михайло Гончарук, який має 23 локації у Києві, став одним із перших, хто провів ребрендинг своїх магазинів у Multi Cook.

"У попередній мережі з’явилися нові, фактично кабальні умови. Договори стали надто жорсткими: роялті підвищили на 150%, а угоди зробили такими, що їх неможливо розірвати в односторонньому порядку. До того ж залишилася невизначеність із торговою маркою", — розповів підприємець.

За словами Гончарука, спочатку з Аллою Телігою вдалося досягнути усних домовленостей, але згодом юристи компанії надіслали листа, яким усе перекреслили. "Вони почали вимагати фінансову компенсацію за бренд, хоча ми вже давно не користуємося їхньою назвою чи логотипом", — каже підприємець.

Гончарук додав, що довіру до бренду остаточно підірвали судові суперечки між власниками "Галі Балуваної" та "Балуваної Галі" Алли Теліги з Ігорем Сухомлином за права на торгову марку.

"На цьому тлі Володимир Матвійчук залишався для нас зрозумілим. Тому багато партнерів, як і я, вирішили рухатися далі з Multi Cook — з командою, якій можна довіряти", — підсумовує Гончарук.

Амбітна мета — 500 магазинів за 5 років

До кінця року мережа планує відкрити ще 30 магазинів, довівши кількість точок в Україні до 150.

"За кілька днів змінять вивіски франчайзі з Черкас — там завершують ребрендинг вісім магазинів, а незабаром стартують ще кілька нових партнерів. Хтось уже підписав договори, інші готують приміщення до відкриття", — розповідає Володимир Матвійчук.

Глобальна мета Multi Cook — створити мережу з 500 магазинів в Україні за 5 років, бути присутніми не лише у великих містах, а й у менших містечках.

Нагадаємо, у лютому 2025 року співзасновник мережі "Галя Балувана" Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти з компанії.

Згодом він оголосив про ребрендинг своїх 13 магазинів "Галя Балувана" на Multi Cook та продаж франшизи цього бренду в Україні.

Відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Причина – порушення умов офіційного договору щодо використання торговельної марки.

Він намагався через суд стягнути з підприємців, які працюють під брендом "Галя Балувана", понад 3 мільйона гривень компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. Однак через низку процесуальних недоліків, суд залишив позов без руху.

У свою чергу співвласниця мережі заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" Алла Теліга відновила продаж франшиз в Україні та вже уклала угоди з п’ятьма новими партнерами.