З "Галі Балуваної" вийшли ще 22 магазини: шість уже працюють під іншим брендом

Від відомої в Україні мережі магазинів заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" від’єдналися ще 22 торгові точки, власником яких є підприємець Михайло Гончарук. Шість із них уже завершили ребрендинг і працюють у Києві під новою назвою MULTICOOK, решта — на етапі підготовки.

Про це підприємець повідомив Delo.ua.

"На даний момент ми перебрендували шість, але думаю, що до кінця тижня оновимо всі 22. Далі — розширення асортименту, введення новинок, підгонка під стандарти MULTICOOK. До кінця року плануємо відкрити ще мінімум п’ять магазинів на Київщині під цим брендом", — розповів Гончарук.

За його словами, рішення вийти з франшизи "Галя Балувана" було продиктоване кількома причинами. Серед ключових — невизначеність із правами на інтелектуальну власність, можливість вилучення окремих товарних категорій, що бʼє по конкурентоздатності та зміна умов співпраці.

"Щоб залишатися на плаву, асортимент потрібно розширювати, а не скорочувати. Якщо вводяться обмеження за категоріями, ми стаємо неконкурентоспроможними", — пояснює підприємець.

Ще одним "каменем спотикання" стало підвищення роялті.

"У договорі прописано, що це може бути максимум 10%, але з 2 тис. грн підняли одразу до 5 тис. грн.У нашому випадку це означає 110 тис. грн на місяць. При цьому підвищення не дало ані кращого сервісу, ані нових ідей, тож ми вирішили від’єднатися", — додає Гончарук.

Крім того, підприємців не влаштовувало зменшення "захисного" радіусу між магазинами з 2 км до 1 км.

"Є ймовірність, що зовсім поруч відкриється магазин іншого партнера, і це пропорційно вдарить по твоєму прибутку. Щоб захистити себе, доведеться відкривати власний заклад, а це додаткові витрати", — уточнює він.

Засновник MULTICOOK Володимир Матвійчук підтвердив, що ребрендинг уже завершено у Луцьку, Дубно, Кременці, Млинові, Хмельницькому, Рівному, Волочиську та Переяславі. На черзі — Одеса та ще кілька міст України.

"Зараз мережа MULTICOOK налічує 80 магазинів. До нас приєднуються як колишні партнери “Галі”, так і нові підприємці. Ми розвиваємо власні магазини, франшизу та нові формати, зокрема MultiBar, де можна приготувати страву просто на місці за кілька хвилин", — зазначив Матвійчук.

Сьогодні MULTICOOK — це міжнародна мережа домашніх напівфабрикатів, що працює у 30 країнах світу та активно розширюється як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, у лютому 2025 року співзасновник мережі "Галя Балувана" Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти з компанії.

Згодом він оголосив про ребрендинг своїх 13 магазинів “Галя Балувана” на Multi Cook та продаж франшизи цього бренду в Україні.

Відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Причина – порушення умов офіційного договору щодо використання торговельної марки.

Він намагався через суд стягнути з підприємців, які працюють під брендом "Галя Балувана", понад 3 мільйона гривень компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. Однак через низку процесуальних недоліків, суд залишив позов без руху.