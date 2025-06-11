Три мільйони за "Галю Балувану": що вирішив суд

Судова тяганина між брендами "Балувана Галя" та "Галя Балувана" вийшла на новий рівень. Як стало відомо Delo.uа, власник вареничних "Балувана Галя", ресторатор Ігор Сухомлин, намагається через суд стягнути з підприємців, які працюють під брендом "Галя Балувана", понад 3 мільйона гривень компенсації за порушення прав інтелектуальної власності.

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У справі фігурує низка відповідачів: ТОВ "Готуємо по-домашньому" (власниця – Алла Теліга), а також кілька фізичних осіб-підприємців із Києва та Київщини – Людмила Маринич (Хотів), Олександр Самура (Київ), Микола та Юлія Якимуки (с. Чирське, Київська область).

Сухомлин стверджує, що мережа "Галя Балувана" порушила умови офіційного договору щодо використання торговельної марки та використовує його бренд без дозволу. У зв’язку з цим він просить суд заборонити використовувати будь-які позначення, схожі на його торговельну марку, а також стягнути компенсацію: по 290 тисяч гривень з кожного підприємця та 2 мільйони гривень з ТОВ "Готуємо по-домашньому".

Однак, суд наразі залишив позов без руху. Причина – низка процесуальних недоліків. Зокрема, суддя зазначив, що в заяві не конкретизовано, хто саме і яким чином порушив права – усі звинувачення подані загально, без деталізації дій кожного з відповідачів.

Суду також бракує документів, що підтверджують, що Ігор Сухомлин є власником виробництва заморожених продуктів "Балувана Галя" та мережі закладів громадського харчування з однойменною назвою, розташованих у кількох містах України.

Крім того, в судовому рішенні зазначено, що позивач не надав доказів щодо володіння субдоменом gbkyiv.mssg.me, а лише послався на адвокатські запити, відповіді на які ще не надійшли.

Також суд вважає, що Ігор Сухомлин не навів у позові обґрунтованого розрахунку заявленої компенсації, що ускладнює перевірку їх правомірності.

Суд надав позивачу п’ять днів на усунення зазначених недоліків. Якщо він цього не зробить, позов буде повернуто без розгляду.

Власниця мережі напівфабрикатів "Галя Балувана" Алла Теліга, до якої позивається Сухомлин, у коментарі Delo.ua зазначила, що її компанія не бачить правових підстав для судового звернення з боку Ігоря Сухомлина.

"Торговельні марки "Галя Балувана" та "Балувана Галя"– це різні об’єкти інтелектуальної власності, зареєстровані в різний час відповідно до чинного законодавства. Пʼятий рік у нас своя зареєстрована ТМ, а у нього – своя. До речі, на сьогодні зареєстровано ще дві торговельні марки "Балувана Галя" іншими підприємцями, одна з яких в 29 класі ще в 2011 році, щоправда за іншими позиціями", – зазначила вона.

Вона нагадала, що у 2021 році сторони досягли порозуміння, в результаті чого був підписаний договір між нею, Олександром Матвійчуком та Ігорем Сухомлином.

"Тоді Сухомлин офіційно підтвердив, що не має жодних претензій і до суду не звертатиметься. Це чітко зафіксовано в угоді, згідно з якою він отримав кошти, відкликав усі претензії, а також надав окрему згоду на реєстрацію ТМ "Галя Балувана. Готуємо по-домашньому"", — наголосила Теліга.

Вона акцентувала, що договором передбачено, що Сухомлин залишає за собою право на використання власного бренду у білому та червоному кольорах. Водночас він зобов’язався не звертатися до судів чи контролюючих органів щодо використання Телігою та Матвійчуком ТМ "Галя Балувана. Готуємо по-домашньому" і не втручатися в передачу прав на цю марку третім особам за договором концесії.

"Однак в договорі не було жодних обмежень щодо класів товарів чи напрямів використання торговельної марки. Допоки суд не дав ходу справі, ми вважаємо, що обговорення можливих рішень є передчасним", — підсумувала Алла Теліга.

Нагадаємо, у травні цього року відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Причина – порушення умов офіційного договору щодо використання торговельної марки.