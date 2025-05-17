Битва за бренд: як "Балувана Галя" судилася з "Галею Балуваною", і що з того вийшло

Бізнес-видання Delo.ua зʼясувало, що на українському ринку існують два бренди з майже ідентичною назвою: популярна мережа магазинів напівфабрикатів “Галя Балувана”, якою володіє подружжя Алли та Олександра Теліг, та мережа кафе “Балувана Галя”, власником якої є ресторатор Ігор Сухомлин. Саме він, за його словами, першим зареєстрував цю назву як торговельну марку. У коментарі для Delo.ua підприємець розповів, що вже багато років перебуває у конфлікті з власниками “Галі Балуваної” і наразі планує подати на них до суду.



Яке відношення ваші кафе "Балувана Галя" мають до франшизи з продажу напівфабрикатів "Галя Балувана" сімʼї Теліг?

У 2006 році в мене з’явилася мрія – відкрити український ресторан "Балувана Галя".

Після перевірки, що цим брендом ніхто не користується, в грудні 2007 року торгова марка "Балувана Галя" була офіційно зареєстрована. Тобто самого закладу ще не існувало, але назва вже була внесена до реєстру об’єктів інтелектуальної власності, і я став її власником.

Першу вареничну з цією назвою ми відкрили у 2011 році в Чернігові. Згодом ми поступово почали масштабуватися: зʼявилися нові заклади в Києві, Житомирі, Черкасах — загалом було вже 10 таких закладів.

А в 2019 році мені повідомили, що в Луцьку відкрився магазин з назвою, яка дзеркально повторювала нашу — "Галя Балувана".

Ми почали з'ясовувати, хто це, але на контакт ніхто не йшов. Тоді ми подали до суду. І лише після цього, вже у 2021 році, власники луцького магазину Володимир Матвійчук та Алла й Олександр Теліги самі знайшли мене з пропозицією домовитись і досягти згоди.

Про що домовились?

Ми знайшли компроміс. Після мого дозволу у 2021 році Володимир Матвійчук та родина Теліг зареєстрували торговельну марку "Галя Балувана". А до цього моменту вони працювали без жодної юридичної основи, без офіційної реєстрації.

Домовилися, що власники "новоспеченої" "Галі Балуваної" можуть користуватися нашою торговельною маркою винятково для продажу замороженої продукції — вареники, пельмені, млинці та подібне. Жодного слова про іншу продукцію чи готові страви у домовленостях не було. Навпаки, було чітко зафіксовано, що вони у ці категорії не заходять.

Так, власне, і працювало кілька років. Але коли до "Галі Балуваної" прийшов успіх, і мережа почала масово масштабуватися, власники вирішили піти далі — і почали порушувати наші домовленості.

Зараз вони вже відкрили кафе у Черкасах, в асортименті з’являється продукція, якої не було в угоді: молочні вироби, кондитерка, готова їжа, на яку бачать потенційний попит. Це порушення наших домовленностей.

Чи було це питання врегулювано юридично з власниками "Галі Балуваної" Володимиром Матвійчуком та Аллою і Олександром Телігами?

Так, у 2021 році ми уклали з власниками "Галі Балуваної" офіційний договір. Це юридичний документ, який діє безстроково. У ньому зазначено, що я надаю дозвіл на використання торговельної марки "Галя Балувана" винятково в межах 30 класу товарів з чітко визначеним асортиментом. І все.

Я виконав свою частину угоди, і вони на той момент також. Але сьогодні ситуація змінилася – і власники "Галі Балуваної" почали виходити за межі того, що дозволено договором.

Чи сплачували власники "Галі Балуваної" вам кошти за дозвіл на користування брендом

Це були наші внутрішні домовленості.

Чи вплинула поява бренду з майже ідентичною назвою на розвиток вашого бізнесу? Чи були якісь фінансові втрати через цю плутанину?

Спочатку – ні. Вони працювали в Луцьку, ми – у Києві, Чернігові, Житомирі, і це ніби не перетиналося. Але морально було неприємно, і дещо демотивувало нашу команду: як так, ми офіційно зареєстрували назву ще у 2007 році, а хтось бере й просто користується схожою.

Але коли мережа заморожених напівфабрикатів пішла у стрімкий ріст – ось тоді уже почались реальні проблеми. Люди плутали наші заклади "Балувана Галя" з їхніми магазинами "Галя Балувана". Нам писали клієнти, мовляв, купили вашу заморозку, а якість не та. Я питаю — де купили? А вони називають адресу, яка до нас взагалі не має стосунку. І це трапляється постійно, навіть зараз. Люди не розуміють, хто є хто. А ми ж не просто продаємо вареники — ми будуємо українські демократичні кафе з душею, плануємо розвивати цей бізнес далі. І ця плутанина реально впливає: і на репутацію, і на продажі.

Чи зверталися до вас власники "Галі Балуваної" після вашого публічного допису, щоб знову врегулювати ситуацію або викупити бренд повністю?

Звернення дійсно були – кілька місяців тому Володимир Матвійчук виходив на зв'язок, ми говорили про можливість врегулювання, щоб наші бізнеси діяли в одних рамках. Але далі розмов справа не пішла, і на цьому все зупинилося. Після того, як він вийшов із бренду, більше ніхто – ні Алла Теліга, ні нові власники – жодного разу не зверталися.

Зараз ми готуємо новий судовий позов. Якщо у 2021 році це були лише десятки магазинів, то зараз – ціла мережа, яка продовжує масштабуватись, ігноруючи усі домовленості та правила.