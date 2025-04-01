"Галя Балувана" – уже не "Галя": співзасновник бренду Володимир Матвійчук вперше розповів, як ділив бізнес з партнерами

Мережа магазинів із продажу напівфабрикатів “Галя Балувана”– один із прикладів успіху в бізнесі, “американської мрії” в Україні. У 2018 році троє підприємців із Луцьку – Алла й Олександр Теліги та Володимир Матвійчук – відкрили в рідному місті магазин напівфабрикатів. Через шість років таких закладів по всій країні стало 960. Більшість із них – це бізнеси інших підприємців, які купували франшизу в засновників “Галі Балуваної”. Неочікуваною новиною для них стало рішення партнерів розійтися. Чому партнери побили глека, як працюватимуть тепер магазини під новим брендом та чим вони відрізнятимуться від колишньої мережі – про це Володимир Матвійчук розповів у інтервʼю Delo.ua. Це версія розділення бізнесу від Володимира Матвійчука. Редакція готова надати другій стороні - Аллі та Олександру Телігам можливість розповісти свою версію подій.

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Чутки про розподіл бізнесу "Галя Балувана" точилися давно. Чому після стількох років праці ви вирішили з партнерами працювати окремо?

— Бренд “Галя Балувана” ми розвивали спільно з родиною Теліг. Перший серйозний конфлікт між нами виник ще наприкінці 2021 року, коли Олександр та Алла відкрили заклад “Весела Пані” в Польщі, хоча ми домовлялися не запускати подібні проєкти окремо. Донька партнерів використала наші технологічні карти, калькуляції – усе, на чому будувалася мережа, без узгодження зі мною. Звісно, мене це обурило. Тоді обійшлося лише поділом спільних магазинів у Луцьку: ми провели інвентаризацію, і у мене залишилися – 10 торгових точок, в управління Теліг відійшло – 4.

Згодом між нами почався судовий спір за права на промисловий зразок вивіски “Галя Балувана”. Я розробляв її з дизайнерами, і вона була запатентована на мене. Але раптом отримую лист – Олександр Теліга подав на мене до суду, навіть не зателефонувавши. Це мене реально шокувало. Врешті-решт, його внесли в реєстрацію патенту, і конфлікт тимчасово вщух. Деякий час ми ще все-таки продовжували працювати: Олександр з Аллою контролювали якість продукції та цінову політику, а я відповідав за масштабування бізнесу, маркетинг й розширення асортименту. Однак недовіра до партнерів залишалася.

Що стало остаточним рішенням припинити співпрацю?

— У 2022 році я зайшов зі своєю франшизою MultiCook на польський ринок і фактично склав конкуренцію Телігам. Було дуже некомфортно працювати впродовж цих 3 років, коли всередині мережі ми ще партнери, а за кордоном – конкуренти. Тож ми дійшли висновку: бренд “Галя Балувана” потрібно або продати, або викупити один у одного. І в лютому 2025 року я вирішив остаточно вийти з ТМ “Галя Балувана”.

У скільки оцінюється бізнес ТМ "Галя балувана" сьогодні, враховуючи прибутки від роялті, продажу франшиз та інших джерел доходу?

— Це комерційна таємниця. Зараз триває передача прав. Договір купівлі-продажу ще не закритий – це відбудеться після повної оплати.

Куди плануєте вкладати отримані кошти?

— Дивіться, у мене є різні бізнеси, ця інвестиція повністю піде на їх розвиток саме тут, в Україні.

Щодо ваших власних магазинів "Галя Балувана"? Яка їх доля? Чи ви залишилися в мережі як Франчайзі?

— Я давно мріяв про те, щоб MultiCook зʼявився на українському ринку і розвивати його як єдиний бренд у всьому світі. Коли я розвивав попередній бренд, часто ловив себе на думці, що він не зовсім мій. Цей бренд придумав Ігор Сухомлин, він походить від ресторану "Балувана Галя". І хоч я працював над ним, відчував, що це не моя ідея, не моє творіння.

А от "MultiCook" – це вже зовсім інша історія. Я сам його намалював, сам створив промисловий зразок і придумав назву, щоб була читабельною в усьому світі.

Що ж стосується тих 13 магазинів “Галя Балувана”, що залишилися у моїй власності, зараз вони проходять ребрендінг на MultiCook, а разом із ним стартує продаж франшизи цього бренду в Україні. Зараз у пріоритеті масштабувати власні магазини у Львові. І ми вже активно працюємо над цим.

Чим відрізнятиметься "MultiCook" від "Галі Балуваної"?

— Якщо філософія попереднього бренда була – готуємо як жінка вдома, то MultiCook стане більш універсальним і поєднуватиме страви домашнього приготування, ресторанного формату та продукти для сегмента HoReCa (готелі, ресторани, кафе).

Один із нових напрямків – Multibar, який поєднуватиме магазин і заклад швидкого харчування, де можна і перекусити, і взяти їжу з собою.

Ми хочемо показати людям, що бренд оновився: асортимент став ширшим, додалося більше ресторанних позицій. Ми вже адаптувалися завдяки досвіду Gabara– (ще одна мережа закладів швидкого приготування їжі, власником якої є Володимир Матвійчук ,– Delo.ua), і тепер готові працювати не лише у форматі магазинів, а й у сфері HoReCa.

Чого найбільше боялися коли виходили з бізнесу “Галя Балувана”?

— Для підприємця важливо не лише розшиити бізнес, а зберегти команду, Тому найбільше боявся втратити людей, з якими будував бізнес протягом семи років.

Сьогодні всі, хто працював над “Галею Балуваною” в Україні та міжнародним MultiCook, залишилися зі мною. Це професіонали, які добре розуміють специфіку ринку, мають досвід масштабування мережі й готові розвивати MultiCook в Україні.

У одному з інтерв'ю ви говорили, що плануєте розвиток Gabar залучаючи партнерів, які розвивають “Галю”, однак виходить, що вони залишились з вашими колишніми партнерами. Яким чином тоді будете розвиватися?

— Щодо розвитку MultiCook та Gabar в Україні, ми плануємо працювати як з новими партнерами, так і з тими, хто вже розвивав "Галю Балувану" і готовий працювати одразу в двох мережах. Інвестиція в заклад з виробництвом та магазином становить €30-50 тис.

Частина з цих партнерів активно веде переговори і хоче продовжувати співпрацювати зі мною. На сьогодні вже є близько 10 франчайзі із попередньої мережі, з якими ми готуємося підписувати договори, а також ще близько 10 нових підприємців зацікавлені у співпраці. На сьогодні вже продано 7 франшиз новим партнерам, і переговори з потенційними партнерами тривають. Більшість з них – із Центральної та Західної України.

Щодо подальшого розвитку франчайзингу та виходу на міжнародний рівень, чи плануєте ви продовжити співпрацю з Романом Кириловичем?

— Ми співпрацюємо з Романом як партнери, і насправді, наша співпраця вже давно вийшла за межі просто партнерства. Ми дослухаємося один до одного, обговорюємо ідеї, беремо фідбеки на всіх етапах. Я ділюся з Романом своїми кейсами, успіхами і навіть помилками, а він, у свою чергу, супроводжує нас юридично і надає цінні поради для виходу на міжнародний рівень.

Які цілі ставите перед собою на 2025 рік? Скільки магазинів хочете додати?

— Якщо говорити про мережу MultiCook, наша ціль – до кінця 2025 року розширити її до 100 магазинів – власних і франчайзингових. Однак ця цифра може бути навіть більшою, оскільки багато моїх партнерів із попередньої мережі "Галя Балувана" розуміють, що ребрендинг – це можливість оновитися та вийти на новий рівень. Я впевнений, що з часом вони приєднаються до "MultiCook" та допоможуть нам швидко масштабувати бренд.

Ми бачимо, що ринок крафтової замороженої їжі стрімко зростає, а виробництво домашніх напівфабрикатів зараз приносить високі прибутки та має великий потенціал. Наші магазини генерують понад 200 тис. грн прибутку на місяць, тому очікуємо на активний інтерес з боку нових партнерів. А ми, в свою чергу, допомагатимемо їм запускати бізнес з нуля та масштабувати заклади.