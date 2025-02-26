"Галя Балувана" без Володимира Матвійчука: співзасновник оголосив про вихід із компанії

Співзасновник мережі "Галя Балувана" Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти з компанії.

Про це підприємець повідомив у Facebook.

"Сьогодні я хочу поділитися важливою новиною, яка знаменує новий етап у моїй професійній діяльності. Після семи років наполегливої праці я прийняв рішення завершити свою участь та вийти з торгової марки "Галя Балувана": готуємо по-домашньому", яку я з любов’ю та відданістю розвивав з 2018 року", — написав Матвійчук.

За цей час мережа виросла до 900 локацій по всій Україні. Підприємець подякував партнерам та команді за спільну роботу, яка дозволила досягти таких масштабів.

Надалі Матвійчук планує зосередитися на розвитку власних брендів Multi Cook, GABAR та MultiBar. Водночас він залишає за собою управління 13 магазинами, які працюватимуть під його керівництвом.

"Попереду — нові виклики, нові звершення та нові досягнення. Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися з вами результатами роботи над Multi Cook, GABAR та MultiBar. Впевнений, що ці проєкти здивують вас своїми можливостями, якістю та підходом до приготування улюблених страв", — зазначив він.

Мережа магазинів напівфабрикатів заснована 14 лютого 2018 року Володимиром Матвійчуком, а також Аллою та Олександром Телігами й сьогодні налічує понад 900 магазинів в Україні та об’єднує 172 партнерів.

MuitiCook — міжнародна версія відомого українського бренду "Галя Балувана", яку розвиває Володимир Матвійчук окремо від партнерів. Перший такий магазин за франшизою відкрився у США, в штаті Філадельфія.

Згодом MuitiCook розпочав роботу у Великій Британії у Бредфорді, що у Західному Йоркширі.

Словенія стала 26 країною, де представлена мережа Multi Сook,