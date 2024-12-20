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Українська мережа Multi Сook відкрила перший магазин напівфабрикатів у Словенії

Multi Сook, словенія, любляна, Dunajska cesta 87
Фото: сайт Multi Сook

Мережа Multi Сook, що працює за франшизою українського виробника напівфабрикатів "Галя Балувана", відкрила перший магазин у Словенії. Як ідеться у повідомленні на сайті мережі, ця країна стала для неї вже 26-ю.

Об'єкт розташовано у столиці країни Любляні за адресою: Dunajska cesta, 87. До відкриття тут була пекарня, тому частина необхідного обладнання та комунікацій залишилася від неї.

Заклад відкрив українець Денис Багненко, який з дружиною та трьома дітьми поїхав до Словенії в 2023 року. В Україні підприємець раніше займався зеленою енергетикою та безперебійними джерелами живлення. Крім того, зазначається, що від початку війни і ще понад шість років до цього він був у складі територіальної оброни.

Сам Багненко розповів, що після купівлі франшизи та реєстрації в якості місцевого підприємця, треба відкрити рахунок в банку, але це зробити у Словенії непросто, оскільки "іноземцям не завжди йдуть на зустріч". На це, за його словами, пішов "місяць-другий", і лише після того він перейшов до пошуку приміщення для відкриття магазину.

Зазначається, що на виробництві напівфабрикатів працюватимуть лише українці - нині їх шестеро. Клієнтів на касі обслуговуватимуть ті, хто вільно розмовляє словенською.

На думку бізнесмена, ніша заморожених напівфабрикатів у Словенії є вільною, тому конкуренції для нього не буде, зокрема з огляду на те, що місцеві мешканці полюбляють їжу, схожу до української – вареники, пельмені, млинці, голубці, фаршировані перці та сирники. Він допустив, що згодом Multi Сook буде готувати й одну з місцевих національних страв - бурек (булочка з м’ясом та сиром).

"Ми щиро віримо, що вже згодом у 2025 році відкриємо три, а то й чотири магазини з продукцією. Маємо великі масштабні плани на відкриття. Чекаємо усіх деталей щодо відкриття у світі напрямку MultiBar. Це ще один крок до розвитку нашої мережі", - зазначив франчайзі.

Нагадаємо, що мережу магазинів під брендом Multi Cook запустив співзасновник "Галі Балуваної" Володимир Матвійчук. Зокрема, повідомлялося, що на початку року вона вийшла на ринки США та Великої Британії.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов