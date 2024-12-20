Українська мережа Multi Сook відкрила перший магазин напівфабрикатів у Словенії

Мережа Multi Сook, що працює за франшизою українського виробника напівфабрикатів "Галя Балувана", відкрила перший магазин у Словенії. Як ідеться у повідомленні на сайті мережі, ця країна стала для неї вже 26-ю.

Об'єкт розташовано у столиці країни Любляні за адресою: Dunajska cesta, 87. До відкриття тут була пекарня, тому частина необхідного обладнання та комунікацій залишилася від неї.

Заклад відкрив українець Денис Багненко, який з дружиною та трьома дітьми поїхав до Словенії в 2023 року. В Україні підприємець раніше займався зеленою енергетикою та безперебійними джерелами живлення. Крім того, зазначається, що від початку війни і ще понад шість років до цього він був у складі територіальної оброни.

Сам Багненко розповів, що після купівлі франшизи та реєстрації в якості місцевого підприємця, треба відкрити рахунок в банку, але це зробити у Словенії непросто, оскільки "іноземцям не завжди йдуть на зустріч". На це, за його словами, пішов "місяць-другий", і лише після того він перейшов до пошуку приміщення для відкриття магазину.

Зазначається, що на виробництві напівфабрикатів працюватимуть лише українці - нині їх шестеро. Клієнтів на касі обслуговуватимуть ті, хто вільно розмовляє словенською.

На думку бізнесмена, ніша заморожених напівфабрикатів у Словенії є вільною, тому конкуренції для нього не буде, зокрема з огляду на те, що місцеві мешканці полюбляють їжу, схожу до української – вареники, пельмені, млинці, голубці, фаршировані перці та сирники. Він допустив, що згодом Multi Сook буде готувати й одну з місцевих національних страв - бурек (булочка з м’ясом та сиром).

"Ми щиро віримо, що вже згодом у 2025 році відкриємо три, а то й чотири магазини з продукцією. Маємо великі масштабні плани на відкриття. Чекаємо усіх деталей щодо відкриття у світі напрямку MultiBar. Це ще один крок до розвитку нашої мережі", - зазначив франчайзі.

Нагадаємо, що мережу магазинів під брендом Multi Cook запустив співзасновник "Галі Балуваної" Володимир Матвійчук. Зокрема, повідомлялося, що на початку року вона вийшла на ринки США та Великої Британії.