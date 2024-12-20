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Украинская сеть Multi Сook открыла первый магазин полуфабрикатов в Словении

Multi Сook, словения, любляна, Dunajska cesta 87
Фото: сайт Multi Сook

Сеть Multi Сook, работающая по франшизе украинского производителя полуфабрикатов "Галя Балувана", открыла первый магазин в Словении. Как говорится в сообщении на сайте сети, эта страна стала для нее уже 26-й.

Объект расположен в столице страны Любляне по адресу: Dunajska cesta, 87. До открытия здесь была пекарня, поэтому часть оборудования и коммуникаций осталась от нее.

Заведение открыл украинец Денис Багненко, который с женой и тремя детьми уехал в Словению в 2023 году. В Украине предприниматель занимался зеленой энергетикой и бесперебойными источниками питания. Кроме того, отмечается, что с начала войны и еще более шести лет до этого он был в составе территориальной обороны.

Сам Багненко рассказал, что после покупки франшизы и регистрации в качестве местного предпринимателя нужно открыть счет в банке, однако это сделать в Словении непросто, поскольку "иностранцам не всегда идут на встречу". На это, по его словам, ушел "месяц-другой", и только после этого он перешел к поиску помещения для открытия магазина.

Отмечается, что на производстве полуфабрикатов будут работать только украинцы – сейчас их шестеро. Клиентов же на кассе будут обслуживать те, кто свободно говорит по-словенски.

По мнению бизнесмена, ниша замороженных полуфабрикатов в Словении свободна, потому конкуренции для него не будет, особенно учитывая, что местные жители любят еду, похожую на украинскую – вареники, пельмени, блины, голубцы, фаршированные перцы и сырники. Он также допустил, что впоследствии Multi Сook будет готовить и одно из местных национальных блюд – бурек (булочка с мясом и творогом).

"Мы искренне верим, что уже вскоре в 2025 году откроем три, а то и четыре магазина с продукцией. Есть большие масштабные планы на открытие. Ждем всех деталей открытия в мире направления MultiBar. Это еще один шаг к развитию нашей сети", — отметил франчайзи.

Напомним, что сеть магазинов под брендом Multi Cook запустил соучредитель "Галі Балуваної" Владимир Матвийчук. В частности, сообщалось, что в начале года она вышла на рынки США и Великобритании.

Автор:
Тимофей Беспятов