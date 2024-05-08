Соучредители франшизы "Галя Балувана" запустили первый магазин в Латвии

Соучредители франчайзинговой сети "Галя Балувана" Алла и Александр Телига в апреле запустили первый магазин партнера-франчайзи под вывеской Vesela Pani в Риге (Латвия). Как говорится в сообщении предпринимателей, это уже третья страна, где они открывают магазины по франшизе Wesoła Pani.

Таким образом, сеть, работающая с 2021 года, расширилась до 126 франчайзинговых точек в Польше, Нидерландах и Латвии. Продажами и запуском объектов в странах Евросоюза руководят дочь супругов Диана Телига и ее супруг Владислав Азовский.

Отмечается, что у команды есть планы и на другие страны: еще в нескольких заключены договоры, партнеры-франчайзи готовятся к запуску. К работе в зарубежной сети также привлекают преимущественно украинцев.

"Мы видели определенный спрос от наших партнеров по "Галі Балуваній", а также потенциальных партнеров, которые уже не имеют возможности приобрести франшизу в Украине. С 2023 года компания прекратила подключать новых франчайзи к украинской сети. В то же время каждый из соучредителей развивает собственные проекты. Для нас с Александром это Wesoła Pani. Готовим к запуску еще несколько", - комментирует Алла Телига.

Секретом быстрого развития франшизы соучредители называют новизну формата: партнеры видели, что подобного "Гале Балованной" в Украине не было, и приобщались, чтобы быть среди первых.

"Wesoła Pani - это усовершенствованная версия "Галі Балуваної". К запуску продажи этой франшизы мы подошли с учетом всех нюансов по "Галі Балуваній", то есть моментов, которые хотелось бы улучшить. Проанализировав это все, мы пошли другим, на наш взгляд, более правильным путем", - резюмирует Алла Телига.

Одним из главных отличий зарубежного проекта в Польше является централизованное снабжение: каждый франчайзи получает все необходимые продукты из складов торговой сети, работающей на всей территории Польши.

"Такой подход позволяет нашим франчайзи стабильно получать продукцию соответствующего качества и не беспокоиться о логистических и организационных вопросах. Более того, в Польше мы также централизованно поставляем и кондитерские изделия, которые изготавливаем на мощностях собственного производства в Варшаве", — отметила Диана Телига.

Почти все "Веселые пани" открыты украинцами

Как отмечают предприниматели, франчайзинговые бизнесы Wesoła Pani за рубежом в 98% случаев открывают украинцы. Одним из факторов этого является то, что 30% партнеров по зарубежной сети уже являются партнерами по украинской "Галі Балуваній".

Соответственно, мотивацией для этого может быть диверсификация бизнеса для владельцев, которые имеют бизнесы в самой Украине. Это особенно актуально для тех, кто стремится обеспечить финансовую поддержку ребенку, который учится за границей.

Кроме того, открытие зарубежной франшизы позволяет украинцам в другой стране иметь стабильный источник дохода, поскольку из-за языкового барьера им сложно устроиться там на другую работу.

Развитие франчайзинговой сети Multi Cook

Напомним, в свою очередь, что другой соучредитель "Галі Балуваної" Владимир Матвийчук развивает за рубежом сеть аналогичных магазинов под брендом Multi Cook. В частности, в январе она вышла на рынок США, а в феврале – Великобритании.

По состоянию на конец марта 2023 года бизнесмен отмечал, что Multi Cook открылись или готовятся к открытию, кроме упомянутых стран, в Польше, Германии, Канаде, Чехии, Испании, Франции, Нидерландах, Словакии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Литве, Латвии, Турции, Болгарии, Греции, Кипре и Молдове. Таким образом, сеть охватывает 21 страну. Согласно данным на сайте Multi Cook, она сейчас имеет около 700 магазинов в Европе.

Кроме того, месяц назад Матвийчук объявил о запуске сети заведений быстрого питания под названием Gabar. Первое такое появится в Луцке, откуда и пошла в 2018 году "Галя Балувана".