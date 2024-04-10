Как украинцам лучше выбирать франшизу для запуска бизнеса – советы экспертов

Если будущий предприниматель не может определиться с конкретным направлением открытия франчайзинговой точки, следует начать с изучения аналитики, говорит соучредительница MOST Franchising Екатерина Бенивская. В частности, следует проверить: какие сферы развиваются, какие форматы бизнеса популярны, какие направления достаточно прибыльны, с какими проблемами чаще всего сталкиваются франчайзи. Больше об особенностях запуска франшизы в 2024 году читайте в статье Delo.ua "Гайд для начинающих. Как открыть франшизу и не совершить ошибок".

"Помочь могут обзоры в профильных СМИ, статьи, аналитические выжимки. Такие же материалы можно найти и о рынке франчайзинга", – говорит эксперт.

Также следует подумать, чем именно человек хочет заниматься. Для этого можно присмотреться к любимым брендам. Может, какой-нибудь из них работают на условиях франшизы.

"Можно ориентироваться и на тот опыт, который есть у потенциального франчайзи. Возможно, кто-то работал парикмахером или кондитером. Это также помогает понять, следует ли открывать, условно, салон красоты или пекарню", - отмечает Бенивская.

Глава директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос согласен с тем, что человек должен выбирать для открытия франшизы понятный ему бизнес. Такой подход поможет быстро сделать новую точку успешной и прибыльной, поскольку предприниматель будет понимать, как правильно управлять, например, магазином или рестораном.

"Если предприниматель раньше работал в конкретном бизнесе, он понимает, где там сосредоточена прибыль и какие риски могут возникнуть. Это важно знать, поскольку финансовые потоки в торговле или food-секторе работают по разным правилам. Так что если у человека есть опыт работы в определенном направлении, она быстро решит любые форс-мажоры. А вот начинающий рискует растеряться и прогореть", - считает Кривонос.

Также эксперт уверен: лучше искать франшизу, которая по душе. Потому что, если новое дело нравится, человек получает сильную мотивацию, которая поможет построить успешный бизнес.

Какие франшизы наиболее актуальны в 2024 году

Во время войны чаще всего открываются точки франшиз, соответствующие следующим характеристикам:

проверенные годами,

представляют известные бренды,

требуют минимальных вложений,

обладают быстрой окупаемостью или высоким потенциалом развития.

"Самые популярные франшизы с инвестициями в $20-30 тыс. По отношению к сферам - наиболее распространенными были и остаются сферы общественного питания и ритейла", - говорит Екатерина Бенивская.

Больше об особенностях запуска франшизы в 2024 году читайте в статье Delo.ua "Гайд для начинающих. Как открыть франшизу и не совершить ошибок".