Гайд для начинающих. Как открыть франшизу и не совершить ошибок

Когда человек хочет открыть собственное дело, часто он думает о запуске франшизы. Это понятно, поскольку такая бизнес-модель предоставляет множество возможностей. Предприниматель может работать под известным брендом, получить необходимые расчеты для старта и операционной деятельности, узнать возможные форс-мажоры. Кроме того, владельцы франшизы всегда поддерживают своих партнеров консультациями или сопутствующими услугами. Потому редакция Delo.ua пообщалась с экспертами и узнала, как лучше искать франшизу и открывать свой бизнес в 2024 году.

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Как лучше выбирать направление франшизы

Когда мы говорим о человеке, который хочет купить себе франшизу, но еще не определился с конкретным направлением, тогда следует начать с аналитики, говорит соучредитель MOST Franchising Екатерина Бенивская . В частности, следует проверить:

какие сферы развиваются,

какие форматы бизнеса популярны,

какие направления достаточно прибыльны,

с какими проблемами чаще всего сталкиваются франчайзи.

"Помочь могут обзоры в профильных СМИ, статьи, аналитические выжимки. Такие же материалы можно найти и о рынке франчайзинга", – говорит эксперт.

Также следует подумать, чем именно человек хочет заниматься. Для этого можно присмотреться к любимым брендам. Может, какой-нибудь из них работают на условиях франшизы.

"Можно ориентироваться и на тот опыт, который есть у потенциального франчайзи. Возможно, кто-то работал парикмахером или кондитером. Это также помогает понять, следует ли открывать, условно, салон красоты или пекарню", - отмечает Бенивская.

Глава директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос согласен с тем, что человек должен выбирать для открытия франшизы понятный ему бизнес. Такой подход поможет быстро сделать новую точку успешной и прибыльной, поскольку предприниматель будет понимать, как правильно управлять, например, магазином или рестораном.

"Если предприниматель раньше работал в конкретном бизнесе, он понимает, где там сосредоточена прибыль и какие риски могут возникнуть. Это важно знать, поскольку финансовые потоки в торговле или food-секторе работают по разным правилам. Так что если человек имеет опыт работы в определенном направлении, он быстро решит любые форс-мажоры. А вот начинающий рискует растеряться и прогореть", - считает Кривонос.

Также эксперт уверен: лучше искать франшизу, которая по душе. Потому что, если новое дело нравится, человек получает сильную мотивацию, которая поможет построить успешный бизнес.

Какие франшизы наиболее актуальны

Во время войны чаще всего открываются точки франшиз, соответствующие следующим характеристикам:

проверенные годами,

представляют известные бренды,

требуют минимальных вложений,

обладают быстрой окупаемостью или высоким потенциалом развития.

"Самые популярные франшизы с инвестициями в $20-30 тыс. По отношению к сферам - наиболее распространенными были и остаются сферы общественного питания и ритейла", - говорит Екатерина Бенивская.

Какие деньги нужны на запуск франшизы

Когда человек начинает считать, сколько денег нужно для покупки франшизы, он должен разобраться в финансовых показателях будущего бизнеса. Это важно, потому что цифры в теории – то есть на сайте и презентациях – могут быть одни, а в реальности франчайзинговая точка может работать иначе.

Поэтому Екатерина Бенивская обращает внимание: когда человек только читает информацию о франшизе, обычно он видит цифры по инвестициям, паушальному вкладу , роялти , окупаемости, реже – доходности. И здесь нужно понимать несколько моментов:

Размер инвестиций в презентациях указывается средний, он рассчитан на основе опыта открытия других точек. Обычно эта цифра минимальна. То же самое можно говорить и о показателях окупаемости и прибыльности.

Следует уточнить, включены ли в инвестиции паушальный взнос. То есть может быть ситуация, что указаны инвестиции в $30 тыс., а еще $5 тыс. – это паушальный взнос. Однако кто-то сразу включает паушальный вклад в инвестиции, а кто пишет отдельно. Это означает, что сумма вложений уже будет $35 тыс. К этому просто стоит быть готовым.

"Когда же уже принято решение по конкретной франшизе – стоит попросисить финансовую модель, которая уже более подробно расскажет о структуре доходов и расходов точки", - говорит аналитик.

По словам Бенивской, на этапе изучения презентации следует сфокусироваться именно на актуальности данных и расчетов:

учтены ли в этом финплане все расходы,

не занижены ли показатели по зарплате или аренде,

учтена ли амортизация.

Следует проанализировать показатели посещаемости франшизы и сравнить их с реальной ситуацией. Для этого можно проследить за работой одной из точек сети.

"А еще необходимо уточнить, сколько времени нужно для выхода в точку безубыточности. В среднем на это уходит 2-4 мес. То есть до этого времени бизнес не будет покрывать все свои расходы, соответственно, нужно будет доинвестировать этот период, чтобы покрыть операционные расходы ". Екатерина Бенивская Соучредитель компании MOST Franchising

Поэтому эксперт советует обязательно спрашивать у владельца франшизы и смотреть самостоятельно в финмодели бизнеса: вынесены ли эти расходы до момента выхода в точку безубыточности – в общие инвестиции.

Приведем пример: всего инвестиции составляют $30 тыс. Для открытия точки понадобится $25 тыс. При этом $5 тыс. потребуются для покрытия расходов к выходу в точку безубыточности.

"Также в финмодели франшизы должны быть учтены непредсказуемые расходы. Обычно на эти цели закладывается 5-10% от общей суммы инвестиций. Кроме того, в расчетах должны быть указаны сезонность, инфляция, выход на полную загрузку", - объясняет Екатерина Бенивская.

Эксперты говорят, что при приобретении франшизы предприниматели могут пойти по оптимальному пути – попросить владельца бизнеса пересчитать финансовую модель под конкретную точку. В таком случае нужно оценить расходы по аренде, прогнозируемый средний чек и количество покупателей. Однако такие расчеты можно произвести уже после подписания договора о сотрудничестве.

Стоит ли открывать франшизу, если не хватает денег

Когда все расчеты понятны, у будущего франчайзи могут возникнуть сомнения: хватит ли денег на открытие собственного дела? В таком случае следует использовать правило трех частей, рекомендует Андрей Кривонос.

"То есть надо разделить собственные накопления на три части: первая идет на старт бизнеса, вторая – на операционные расходы, третья – на жизнь предпринимателя и его семьи. Тогда станет понятно, хватит ли денег на старт и первые месяцы жизни франшизы". Андрей Кривонос Председатель директората Ассоциации франчайзинга Украины

Если денег не хватает для открытия собственного дела, стоит заранее продумать об источниках поиска финансирования. Можно занять взаймы у друзей или родственников, или оформить кредит.

"Но в таком случае нужно очень тщательно просчитать, сможет ли предприниматель отдать деньги своевременно и что делать в случае невозможности рассчитаться с финобязательствами. Как вариант, можно подумать о продаже имущества. Но стоит ли открытие франшизы таких жертв? Вряд ли. Так лучше. отложить вопрос бизнес-старта до тех пор, как деньги появятся на эти цели. Или можно подумать о приобретении более бюджетной франшизы", – продолжает Кривонос.

Также эксперт обращает внимание на то, что при открытии новой точки не нужно тратить сразу все деньги. То есть если в презентации указано, что инвестиции во франшизу составляют $30 тыс., это может означать: покупка франшизы стоит $10 тыс., ремонт и закупка оборудования – еще $10 тыс., первые месяцы поддержки бизнеса и сумма для решения форс-мажоров – еще $10 тыс.

"Надо учитывать, на каком этапе бизнес-старта потребуется та или иная сумма денег. Это поможет спланировать правильные расходы для всех организационных процессов", - объясняет Кривонос.

Какие юридические вопросы возникают при запуске франшизы

Прежде всего нужно запомнить: в Украине нет договора франчайзинга. Все аспекты франчайзинговой деятельности базируются на договоре коммерческой концессии и/или лицензионном договоре. Такой договор может быть предварительным и основным.

В дальнейшем франчайзи также может использовать договоры:

о правах на интеллектуальную собственность,

другие внутренние договоры, в частности, по поставкам товара, предоставлению автоматизированных систем и т.д.

"Количество договоров может варьироваться как от сферы бизнеса, так и от конкретной франшизы", – отмечает Екатерина Бенивская.

Так на что следует обратить внимание в договоре коммерческой концессии?

1. Срок действия договора и возможности его пролонгации. Довольно часто договоры заключаются на 3-5 лет.

Важная деталь: нужно уточнить, платится ли паушальный взнос повторно при пролонгации договора.

2. Зоны ответственности каждой стороны. Прописана ли вся поддержка, которая должна предоставляться владельцем франшизы как до открытия точки, так и после.

3. Условия выхода из бизнеса и другие аспекты сотрудничества .

При этом Андрей Кривонос рекомендует предпринимателям тщательно читать эти договоры, потому что у них прописано много важных пунктов. Например, штрафные условия для франчайзи: "Надо знать, что именно недопустимо для владельца франшизы при ведении бизнеса. В основном речь идет о нарушении стандартов. Например, это может быть продажа алкоголя или товаров, находящихся вне сети. Незнание договора – не увольняет от ответственности. Поэтому не стоит совершать ошибок, которые могут дорого стоить", - предупреждает эксперт.

В общем, договор коммерческой концессии и другие договоры, которые будут заключены на начальных этапах, предоставляют право франчайзи использовать торговую марку и бизнес-модель и развиваться под "чужим" брендом. За это предприниматель платит единовременный паушальный взнос и регулярный роялти (иногда эти платежи могут отсутствовать).

"Все дальнейшие договоры по аренде, поставкам товара или найму сотрудников, подписываемых на этапе открытия и последующей деятельности точки франшизы заключаются напрямую франчайзи, как отдельным юридическим лицом. Здесь владелец франшизы может как предоставить рекомендации, так и передать четкие регламенты или шаблоны договоров, которые следует использовать", - говорит Бенивская.

То есть, для запуска точки франшизы, человек должен зарегистрировать ФЛП или ООО. При этом с выбором формы юрлица и формы налогообложения должен помочь владелец франшизы исходя из специфики деятельности. Обычно последовательность покупки франшизы следующая:

франчайзи регистрирует ФЛП или ООО,

подписывается договор с владельцем франшизы,

уплачивается вступительный (паушальный) взнос,

при необходимости начинается получение всех остальных разрешений.

Как правильно открыть франчайзинговую точку

Особенность франшизы состоит в том, что здесь уже проработан алгоритм открытия новой точки. То есть бизнес-модель учитывает все моменты:

последовательность действий,

перечень необходимых процессов,

предоставление инструкций и консультаций.

Так какой путь запуска бизнеса должен пройти франчайзи? Традиционно план может быть такой:

1. Поиск локации и помещения. В зависимости от вида бизнеса открытие франшизы может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Обычно больше времени занимает поиск и согласование помещения – ведь локация и помещения должны отвечать требованиям и рекомендациям франчайзера. Также условия аренды должны быть оптимальными.

2. Когда помещение согласовано – начинаются ремонтные работы. На этом этапе владелец франшизы предоставляет:

типовой или адаптированный дизайн-проект,

технический план,

перечень необходимой мебели и оборудования,



контакты возможных поставщиков и подрядчиков.

"Все зависит от условий, которые были прописаны во франчайзинговом договоре", – говорит Бенивская.

3. Параллельно идет найм работников. Нанимать сотрудников может владелец франшизы, если условно у него есть собственный hr-отдел. Также эту работу может проделать и франчайзи.

"Чтобы предприниматель провел эффективный поиск сотрудников, владелец франшизы может предоставить рекомендации и должностные инструкции. Кроме того, в рамках франшизы часто предлагается обучение партнера и сотрудников, разные аспекты маркетинговой поддержки, консультации". Екатерина Бенивская соучредительница MOST Franchising

Вся эта организационная работа помогает запустить новую франшизу правильно и не совершить ошибок на старте. Это важно, ведь ошибки приводят не только к финансовым потерям франчайзи, но и отражаются на репутации владельца франчайзингового бизнеса.