Франчайзинг-2023: на что нужно обратить внимание при покупке франшизы, чтобы "не прогореть"

12 сентября в Киеве состоялось открытие выставки "Франчайзинг". В одном помещении собралось около ста компаний и тысячи гостей, чтобы найти новых партнеров, послушать советы игроков рынка, и, возможно, даже сделать выбор по покупке франшизы. Как проходило мероприятие и о чем говорили игроки рынка, рассказывает Delo.ua.

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Соучредитель консалтинговой компании MOST Franchising Екатерина Бенивская рассказала об особенностях работы менеджеров франчайзеров в разных сферах, а также на что нужно обратить внимание франчайзи при покупке франшизы, чтобы "не прогореть".

В частности, Екатерина выделила самые распространенные ошибки, которые совершают владельцы франшиз и менеджеры, продающие эти франшизы:

Превосходство к партнеру. Когда во время коммуникации возникает чувство, что франшиза нужна только партнеру. Это происходит из-за того, что менеджеры не уделяют должного внимания потенциальному партнеру. Нет интереса. Когда менеджер не заинтересован в сотрудничестве, поэтому не дает должной консультации.

Низкий уровень экспертности менеджера. Это происходит, когда менеджер не анализировал и не изучил информацию о компании, продающей франшизу, поэтому потенциальный партнер может отказаться от сотрудничества. Чтобы решить эту проблему, нужно научить менеджера и обязать его знать все материалы по франшизе.

Отсутствуют или некачественные материалы. К примеру, когда менеджер показывает потенциальному партнеру презентацию франшизы, но в ней очень мало необходимой информации, что в результате вызывает еще больше вопросов со стороны партнера.

Отсутствие реальных преимуществ франшизы. К примеру, когда франшиза не имеет преимуществ перед конкурентами, поэтому ее сложно продать.

"Незакрытие" партнера на дальнейшие действия. Классически процесс продаж происходит в 4-5 этапов. Хуже всего в этом процессе, когда вы сделали презентацию, обсудили все детали и на последнем этапе не закрываете сделку. Но каждый менеджер на любом этапе переговоров должен четко понимать, что делать дальше.



Что делать для продажи франшизы

Работать над брендом и реальными преимуществами сотрудничества.

Уволить менеджеров, грубо отвечающих клиентам, а другим - дать нужные инструменты для обучения и развития. Ведь обучение персонала – это важная инвестиция.

Доработать материалы, где не хватает информации (презентации, видео и т.п.).

Внедрить воронку продаж и "закрывать" франчайзи на сделке.

Выставка "Франчайзинг-2023". Фото: Delo.ua

Как выбрать "ту же" франшизу

Проанализируйте компанию и рынок перед покупкой. Обратите внимание на коммуникацию с будущими партнерами, продающими вам франшизу.

Оцените материалы.

Используйте логику для оценки финансового плана.

Подробно проанализируйте поддержку.

Внимательно изучите договор, проконсультируйтесь с юристами.

Пройдите собеседование с франчайзером.

Не переусердствуйте.



Стратегии и форматы для развития ритейла по модели франчайзинга

Соучредитель и CEO компании IDNT Николай Чумак рассказал о перспективных розничных стратегиях и форматах для развития по модели франчайзинга. По его словам, сейчас люди сравнивают не продукты компании, а клиентский опыт и какие эмоции вызывает сервис компании.

Выставка "Франчайзинг-2023". Фото: Delo.ua

"Как указывают данные некоторых исследований, ритейл воспитывает у нас потребительское поведение. Поэтому ритейл сильно влияет на выбор покупателя", – говорит Чумак.

Если вы работаете в ритейле, нужно обратить внимание на следующие показатели: