RAU Expo-2023. Каким должно быть партнерство между ритейлерами и государством во время войны и после нее

В ходе панельной дискуссии на RAU Expo-2023 игроки ритейла обсудили с представителями власти вопросы восстановления в разрезе адаптации рынка, трансформации и построения новой страны после войны. Речь шла о создании новой страны, качественной жизни и гармонизации всех процессов, где должны быть задействованы бизнес и государство.

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По словам заместителя Министра экономики Украины Надежды Бигун , в прошлом году ВВП страны упал на 29,2%. В этом году падения не наблюдается, а даже есть небольшой рост – 2,2%. Для сравнения: в 2021 году рост ВВП составлял примерно 3,5%. По словам Бигун, в рамках восстановления Украине потребуется около 10 лет, чтобы вернуться к уровню к полномасштабному вторжению. Однако такие показатели ВВП все равно будут означать, что Украина самая бедная среди европейских стран, поэтому входить европейскую семью будет очень тяжело. Ведь даже самые большие европейские страны богаче нашей.

Это такие вызовы, которые делают вопрос обновления в достаточно сложных условиях. С другой стороны, это отнимает лишние оговорки, ведь нам нужно идти только вперед, делать то, что мы раньше не делали и внедрять то, чего не внедряли раньше. Надежда Бегун заместитель Министра экономики Украины

В среднем в европейских странах ВВП растет на 3% в год. Таким образом, чтобы мы могли вырасти на 3% учитывая все имеющиеся обстоятельства, нужно создавать продукт с добавленной стоимостью , ведь Украина сейчас сырьевая страна.

"Наш самый мощный бизнес, который был таким еще до войны, это аграрии. Поэтому мы должны фокусироваться на создании продукции с добавленной стоимостью. В свою очередь Министерство экономики будет выделять ресурсы для создания такого продукта внутри страны. Также Министерство будет фокусироваться на том, чтобы украинские компании развивались на внутреннем рынке, а затем выходили на внешние», – говорит Бигун.

У государства есть стратегия на ближайшие годы, ведь в условиях войны сложно разрабатывать стратегию на 10 лет, поэтому она периодическая. В частности, западные партнеры предоставят Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи на следующие четыре года и на базе этой помощи Украина создаст план, в котором будут определены основные приоритеты, в частности на реформы, а также из этой суммы 10 млрд будет выделено на развитие бизнеса. Среди направлений: аграрии, энергетика, IT, переработка и т.д.

Директор по связям с правительством Fozzy Group Ирина Дячук рассказала, что именно бизнес принимает участие в формировании государственной политики. Когда государство слышит бизнес и сотрудничает с ним, это дает результат. Например, когда началось полномасштабное вторжение именно тесное сотрудничество бизнеса с государством помогли ритейлу выстоять.

Gr-директор КОЛО Артур Мартыненко добавил, что своевременная и постоянная коммуникация государства и бизнеса помогла наладить логистические маршруты и обеспечить дальнейшую работу торговых сетей, поэтому игрокам рынка удалось обеспечить продовольственную безопасность.

Мы постоянно встречались с представителями правительства и обсуждали разные вопросы, чтобы продолжить обеспечивать продовольственную безопасность. Также правительство постоянно было на связи и помогало решать разные вопросы. Артур Мартыненко Gr-директор КОЛО

Ритейлеры надеются, что плодотворное дальнейшее сотрудничество бизнеса и государства продолжится, в частности, будут созданы эффективные инструменты взаимодействия.

Эффективные инструменты взаимодействия государства и бизнеса

По словам заместителя Министра экономики Украины Надежды Бигун, государственные заказы и закупки это один из инструментов сотрудничества с бизнесом, а также поддержка рынка. Это такой подчеркивает, что Украина должна производить больше продуктов с добавленной стоимостью и для этого государство предоставляет гранты для запуска своего дела.

Она добавила, что еще одним из вызовов на предстоящие годы является привлечение людей и возврат человеческого капитала в страну.

Чем ближе мы к ЕС, тем больше нам нужно квалифицированных специалистов. При этом после окончания войны, по прогнозам, у нас будет где-то 2 млн трудоспособных ветеранов и это большой вопрос, как мы будем их возвращать в экономическую жизнь, чтобы они были эффективны и смогли реализовать себя. Надежда Бегун заместитель Министра экономики Украины

В частности, государство выдает гранты для самозанятых лиц, ветеранов и гранты на закупку переработочного оборудования. Всего за год выдано 7 тыс. таких грантов на сумму 7 млрд гривен. Это помогло сгенерировать 20 тыс. рабочих мест. Больше этой программой воспользовались релоцированные предприятия, но позже государство будет фокусироваться на выдаче большого количества таких грантов людям на территориях, наиболее пострадавших из-за войны. Ведь на освободившихся территориях нужно восстанавливать экономику.

Относительно программы "5-7-9" она будет в дальнейшем развиваться, ведь ею особенно пользовался бизнес с начала полномасштабной войны. Сейчас кредитование бизнеса очень дорого, поэтому "5-7-9" стало почти единственным работавшим спасением.

"Мы видим, что с начала года 95% кредитов были выданы в рамках программы "5-7-9". В дальнейшем эта программа будет меняться и фокусироваться на переработку, в частности, на деоккупированных территориях", - отмечает Бигун.

Как отметила Бигун, государство будет работать над тем, чтобы больше украинских товаров было представлено на полках магазинах. Поэтому государство будет нарабатывать инструменты, позволяющие ритейлу достигать договоренностей с украинскими производителями.

В свою очередь ритейлеры будут развивать сотрудничество с украинскими производителями и создавать выгодные условия для сотрудничества, а также гарвцы рынка надеются на то, что со стороны государства будет больше закупок, что позволит бизнесу развиваться.

Директор по связям с правительством Fozzy Group Ирина Дячук отметила другие направления, которые можно использовать в сотрудничестве государства с бизнесом. Она отметила, что в стране происходит цифровизация, но она не на том уровне, как хочется бизнесу. Есть еще зоны, которые не покрыты, в частности, цифровизация кадровых документов и полная синхронизация с приложением Действие.

Как ритейл может привлечь государство к своим инициативам

По словам Gr-директора КОЛО Артура Мартыненко, в компании в основном работают женщины и сейчас бизнес пытается найти дополнительный персонал. Поэтому КРУ обратился в Центр занятости, но по их информации, количество регистраций безработных снизилось в два раза, поэтому найти персонал очень трудно, а это является проблемой. По высококвалифицированным работникам такого дефицита в КВН не испытывают, кроме финансовых специальностей.

Бегун согласилась с коллегой, отметив, что человеческий капитал является одним из приоритетных направлений для развития, в частности, с помощью кредитования бизнеса можно увеличивать количество рабочих мест.

Она отметила, что сейчас в Украине один из самых больших показателей безработных за всю историю независимости Украины. Сейчас мало людей становятся на учет, а мужчины вообще не хотят становиться на учет и это означает, что Центр занятости не помощник для бизнеса, которым мог бы быть.

Я думаю, что здесь большая составляющая играет выплата ВПЛ в сумме 6700 грн, соответственно человек получает эти деньги, которые не стимулируют трудоустраиваться. Эти выплаты существенно сократятся в следующем году и наверняка ситуация на рынке труда изменится. Надежда Бегун заместитель Министра экономики Украины

При этом представители власти готовы выслушать предложения бизнеса, как улучшить ситуацию на рынке труда. В свою очередь, ритейлеры хотят, чтобы государство уже нарабатывало программы для трудоустройства людей с инвалидностью.