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Ритейл
Дата публикации

Varus привлек кредит по программе "5-7-9": сколько и на что нужны деньги

Varus, варус
Зал супермаркета "Варус". Фото: пресс-служба компании

Владелец сети супермаркетов Varus ООО "Омега" воспользовалось госпрограммой "Доступные кредиты 5-7-9%". Государственный Ощадбанк открыл компании возобновляемую кредитную линию на 297 млн грн.

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Об этом компания сообщила изданию Forbes.

Ритейлер получил финансирование и направил денежные средства на расчеты с поставщиками за товары. Кредит выдали сроком 12 месяцев для пополнения оборотных средств.

Ощадбанк уже четвертый раз заключает подобные договоры с торговой сетью с начала полномасштабной войны. В целом банк заключил договоры кредитования для продуктового ритейла на 1,6 млрд грн.

С крупными корпоративными клиентами с начала 2023 года Ощадбанк заключил соглашения на финансирование в размере 14,7 млрд грн (общая сумма). По сравнению с 2022 годом соответствующий кредитный портфель увеличился на 24%, достигнув 56,6 млрд грн.

5-7-9 — что известно о государственной программе кредитования

В марте 2023 года Кабмин оптимизировал программу государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%".

Правительство продлило срок, в течение которого сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить финансовую поддержку для посевной кампании.

В апреле 2023 года ПриватБанк открыл прием заявок на кредитование посевной и планирует в 2023 году увеличить финансирование бизнеса. 

Отметим, что именно Приватбанк лидирует среди банков по объему предоставления кредитов по программе "5-7-9".

Автор:
Вита Молодан