В течение недели украинский бизнес получил кредитов почти на 2 млрд гривен

По правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе более 400 украинских предпринимателей получили кредиты общей суммой 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Наибольшей популярностью пользуются антикризисные кредиты. На них было выделено 62 млрд грн, а на антивоенные цели – 55 млрд грн. Для уплаты предыдущих кредитов предпринимателям было выделено 28,6 млрд грн, а на инвестиции – 12,6 млрд грн.

Чаще всего кредиты по программе получают предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (54%) – они получили 30,2 млрд грн, торговли и производства (23%) – им было выделено 1,5 млрд грн и промышленной переработки (13%).

Лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

По состоянию на май в программе принимают участие 45 банков. Наибольшее количество кредитов выдал Приватбанк (27 тыс), Ощадбанк (9,3 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (5,3 тыс).

В целом, с начала года бизнесу было выдано 8,5 тысячи кредитов, общей суммой в 30 млрд грн., а с начала действия программы, стартовавшей в феврале 2020 года, предприятия получили 61,6 тысячи кредитов на 197 млрд грн.

Украинские аграрии с начала года получили около 30 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие хозяйств.