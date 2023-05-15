Протягом тижня український бізнес отримав кредитів на майже 2 млрд гривень

За урядовою програмою “Доступні кредити 5-7-9%” минулого тижня понад 400 українських підприємців отримали кредити, загальною сумою 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Найбільшою популярністю користуються антикризові кредити. На нихбуло виділено 62 млрд грн, а на антивоєнні цілі - 55 млрд грн. Для сплати попередніх кредитів підприємцям було виділено 28,6 млрд грн, а на інвестиції - 12,6 млрд грн.

Найчастіше кредити за програмою отримують підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (54%) - вони отримали 30,2 млрд грн, торгівлі та виробництва (23%) - їм було виділено 1,5 млрд грн та промислової переробки (13%).

Лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

Станом на травень, в програмі беруть участь 45 банків. Найбільшу кількість кредитів видав “Приватбанк” (27 тис), “Ощадбанк” (9,3 тис) та “Райффайзен Банк Аваль” (5,3 тис).

Загалом, з початку року бізнесу було видано 8,5 тисяч кредитів, загальною сумою в 30 млрд грн., а з початку дії програми, яка стартувала у лютому 2020 року, підприємства отримали 61,6 тисяч кредитів на 197 млрд грн.

Українські аграрії з початку року отримали майже 30 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств.