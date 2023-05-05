Перший квартал майже всі українські банки завершили з прибутком: які причини та динаміка

Платоспроможні банки в січні-березні отримали 34 мільярда гривень чистого прибутку проти 152 мільйонів гривень збитку в І кварталі 2022 року. Як повідомляє Національний банк України, станом на 1 квітня лише п’ять банків з 65 платоспроможних були збитковими, отримавши сукупний збиток у 40 мільйонів гривень.

Зазначається, що головними чинниками прибутковості сектору стали зростання доходів в результаті поступового відновлення банківської діяльності та порівняно несуттєві обсяги доформування резервів.

Зокрема, операційний дохід банків зріс у цей період на 48% у річному вимірі. Чистий процентний дохід за І квартал у річному обчисленні збільшився на 41%: попри значне збільшення процентних витрат внаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли ще суттєвіше. В свою чергу, чистий комісійний дохід порівняно з результатом І кварталу 2022 року зріс на 20%.

"Обсяги банківських послуг відновлюються з поступовим відновленням економічної активності, у тому числі і після обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці минулого – початку поточного року", - зазначає регулятор.

Також в НБУ вказують, що підвищенню прибутковості банків сприяє й позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який у І кварталі був у 2,3 раза вищим у річному вимірі.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у І кварталі 2023 року у річному вимірі вдвічі - до 45,9 мільярда гривень. Темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками січня-березня попереднього року на 82% (тобто в 5,5 рази), в тому числі в резерви під кредити – на 90% (тобто в 10 разів).

Загалом, за даними регулятора, з початку повномасштабного російського вторгнення банки сформували резерви під кредитні втрати на 108 мільярдів гривень. Рентабельність капіталу сектору на 1 квітня становила 58% порівняно з -0,25% рік тому, а нарахований за квартал податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року.

Нагадаємо також, що нещодавно НБУ оголосив про початок оцінки стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану сектору в умовах війни. Цьогоріч оцінку регулятора проходитимуть 20 банків, зокрема найбільші.

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