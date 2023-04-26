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Нацбанк оцінить стійкість банківської системи України в умовах війни
Національний банк України розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору. Проведяння цієї оцінки передбачено Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.
В НБУ повідомили, що в умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей та здійснюватиметься в три етапи:
- перший – включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
- другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
- третій – оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.
Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- АТ КБ "ПриватБанк",
- АТ "Ощадбанк",
- АТ "Райффайзен Банк",
- АТ "СЕНС БАНК",
- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК",
- АТ "ПУМБ",
- АТ "Укрексімбанк",
- АБ "УКРГАЗБАНК",
- АТ "ОТП БАНК",
- АТ "УКРСИББАНК",
- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
- АТ "КРЕДОБАНК",
- АТ "А-БАНК",
- АТ "ТАСКОМБАНК",
- АТ "ПроКредит Банк",
- АБ "Південний",
- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
- ПАТ "БАНК ВОСТОК",
- ПАТ "МТБ БАНК",
- АТ "ПРАВЕКС БАНК".
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.
Нагадаємо, вчора Національний банк України тимчасового призупинив ліцензії на надання фінансових послуг двом фінансовим компаніям.