Нацбанк призупинив ліцензії двох фінансових компаній

Національний банк України тимчасового призупинив ліцензії на надання фінансових послуг двом фінансовим компаніям — ТОВ "ФК "Акцент Фінанс" та ТОВ "ФК "Джобер". Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 квітня, а набирають чинності вони з 25 квітня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що "Акцент Фінанс" практично не комунікує з регулятором та не надає інформацію на вимоги Нацбанку, а "Джобер" не подав до Нацбанку звітність за IV квартал 2022 року.

Для відновлення роботи зазначені компанії до 9 травня мають усунути порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензій.

Вчора Рада Національного банку України затвердила Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність НБУ за 2022 рік. Частина прибутку відповідно до Закону України "Про Національний банк України" буде спрямована до Державного бюджету України.