На вимогу МВФ в структурі НБУ створили два нових підрозділи для контролю за банківською системою

Національний банк України вирішив реорганізувати департамент банківського нагляду та створити у своїй структурі департамент інтегрованого нагляду за банками та відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб.

Про це 21 квітня повідомила пресслужба НБУ.

Рішення прийняли на виконання зобов’язання зафіксованого в меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 24 березня 2023 року.

"Такі зміни є черговим кроком до відповідності міжнародним стандартам банківського нагляду (Основних Базельських принципів ефективного банківського нагляду). Вони враховують результати спільної роботи Національного банку та експертів Міжнародного валютного фонду з питань стратегічного планування функцій банківського нагляду", - пояснють в НБУ.

Департамент інтегрованого нагляду за банками продовжить виконувати всі функції ліквідованого департаменту, а також щодо нагляду за надавачами платіжних послуг з метою забезпечення виконання ними вимог законодавства та відповідних нормативно-правових актів НБУ.

Департамент, зокрема, здійснюватиме:

нагляд за діяльністю надавачів платіжних послуг (крім органів держвлади), надавачів обмежених платіжних послуг;

контроль за дотриманням пруденційних нормативів надавачами платіжних послуг та ініціювання застосування заходів впливу в разі виявлення порушень;

контроль за усуненням порушень, виконанням рішень НБУ про застосування відповідних заходів впливу, виконанням висунутих вимог щодо усунення порушень;

аналіз показників діяльності надавачів фінансових платіжних послуг щодо операцій, регламентованих законодавством;

контроль за дотриманням надавачами фінансових платіжних послуг вимог до капіталу, забезпеченням збереження коштів користувачів платіжних послуг;

контроль за дотриманням порядку, вимог та строків подання надавачами платіжних послуг до НБУ звітності, іншої інформації про виконані платіжні операції в межах надання обмежених платіжних послуг.

Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб виконуватиме функції щодо:

виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов’язаності осіб із банками;

підготовки пропозицій стосовно визначення осіб пов’язаними з банками для розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури;

здійснення контролю за операціями банків із пов’язаними з банком особами.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що НБУ запитав у Міжнародного валютного фонду окремий блок технічної допомоги, пов'язаний із віртуальними активами та цифровими технологіями.