Україна до останнього боротиметься за заблоковані активи Сбєрбанку як за репарації, – голова НБУ

Сбєрбанк Росії – це банк, який належить уряду РФ, перебуває під санкціями і повинен нести таку саму відповідальність, як і решта росіян і російських компаній, переконаний голова НБУ Андрій Пишний. Йдеться саме про заблоковані активи Сбєрбанка в Європі, які Райффайзен Банк висловив бажання обміняти на гроші, які має в РФ.

Як звертає увагу Пишний в інтерв'ю "Голосу Америки", Райффайзен – це найбільший іноземний банк в РФ, який дійсно продовжує там працювати. На початку широкомасштабного вторгнення в банку зробили заяву, що починають пошук стратегічних варіантів майбутнього. Однак протягом року банк їх так і не знайшов.

"Лише після того, як піднялася відповідна публічна кампанія, яка звернула увагу на те, що Райффайзен Банк надає пільгові умови кредитів військовослужбовцям, розвиває свій бізнес, отримує рекордні прибутки в той час, коли триває повномасштабна війна, відбулися певні кроки, пов'язані із активізацією цього стратегічного пошуку варіантів", – додав голова НБУ.

І тут, як розповідає Пишний, в НБУ дізналися, що серед варіантів розглядається обмін активами Сбєрбанку між групою Райффайзен, яка не може "витягти" понад €600 млн прибутків з РФ, адже президент Росії Владімір Путін заблокував ці гроші, як – і Сбєрбанку Росії, який має заблоковані активи в Європі.

"Ми розглядаємо ці активи як компоненту фонду репарацій, за рахунок якого і повинна відбудовуватися Україна. Через це будь-які перемовини, які відбуваються щодо цих активів як до можливого варіанту обміну Райффайзен Банком тих активів, які є в РФ, є неприйнятними. Цей варіант є помилковим, і ми будемо категорично це заперечувати", – підкреслив він.

Нагадаємо, як нещодавно заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, економіка України має повернутися до довоєнного рівня протягом двох років після закінчення війни.