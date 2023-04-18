Украина до последнего будет бороться за заблокированные активы Сбербанка как за репарации, – глава НБУ

Сбербанк России – это банк, принадлежащий правительству РФ, находится под санкциями и должен нести такую же ответственность, как и остальные россияне и российские компании, убежден глава НБУ Андрей Пышный. Речь идет именно о заблокированных активах Сбербанка в Европе, которые Райффайзен Банк выразил желание обменять на деньги, которые имеет в РФ.

Как обращает внимание Пышный в интервью "Голосу Америки", Райффайзен – это крупнейший иностранный банк в РФ, действительно продолжающий там работать. В начале широкомасштабного вторжения в банк сделали заявление, что начинают поиск стратегических вариантов будущего. Однако в течение года их банк так и не нашел.

"Только после того, как поднялась соответствующая публичная кампания, обратившая внимание на то, что Райффайзен Банк предоставляет льготные условия кредитов военнослужащим, развивает свой бизнес, получает рекордные прибыли в то время, когда идет полномасштабная война, состоялись определенные шаги, связанные с активизацией этого стратегического поиска вариантов", – добавил глава НБУ.

И здесь, как рассказывает Пышный, в НБУ узнали, что среди вариантов рассматривается обмен активами Сбербанка между группой Райффайзен, которая не может "вытянуть" свыше € 600 млн. доходов из РФ, ведь президент России Владимир Путин заблокировал эти деньги, как – и Сбербанку России., имеющий заблокированные активы в Европе.

"Мы рассматриваем эти активы как компонента фонда репараций, за счет которого и должна восстанавливаться Украина. Поэтому любые переговоры, происходящие в отношении этих активов как к возможному варианту обмена Райффайзен Банком тех активов, которые есть в РФ, неприемлемы. Этот вариант ошибочно, и мы будем категорически это отрицать", – подчеркнул он.

Напомним, как недавно заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, экономика Украины должна вернуться в довоенный уровень в течение двух лет после окончания войны.