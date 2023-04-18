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Банки
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Украина до последнего будет бороться за заблокированные активы Сбербанка как за репарации, – глава НБУ

Украина до последнего будет бороться за заблокированные активы Сбербанка как за репарации, – глава НБУ

Сбербанк России – это банк, принадлежащий правительству РФ, находится под санкциями и должен нести такую же ответственность, как и остальные россияне и российские компании, убежден глава НБУ Андрей Пышный. Речь идет именно о заблокированных активах Сбербанка в Европе, которые Райффайзен Банк выразил желание обменять на деньги, которые имеет в РФ.

Как обращает внимание Пышный в интервью "Голосу Америки", Райффайзен – это крупнейший иностранный банк в РФ, действительно продолжающий там работать. В начале широкомасштабного вторжения в банк сделали заявление, что начинают поиск стратегических вариантов будущего. Однако в течение года их банк так и не нашел.

"Только после того, как поднялась соответствующая публичная кампания, обратившая внимание на то, что Райффайзен Банк предоставляет льготные условия кредитов военнослужащим, развивает свой бизнес, получает рекордные прибыли в то время, когда идет полномасштабная война, состоялись определенные шаги, связанные с активизацией этого стратегического поиска вариантов", – добавил глава НБУ.

И здесь, как рассказывает Пышный, в НБУ узнали, что среди вариантов рассматривается обмен активами Сбербанка между группой Райффайзен, которая не может "вытянуть" свыше 600 млн. доходов из РФ, ведь президент России Владимир Путин заблокировал эти деньги, как – и Сбербанку России., имеющий заблокированные активы в Европе.

"Мы рассматриваем эти активы как компонента фонда репараций, за счет которого и должна восстанавливаться Украина. Поэтому любые переговоры, происходящие в отношении этих активов как к возможному варианту обмена Райффайзен Банком тех активов, которые есть в РФ, неприемлемы. Этот вариант ошибочно, и мы будем категорически это отрицать", – подчеркнул он.

Напомним, как недавно заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, экономика Украины должна вернуться в довоенный уровень в течение двух лет после окончания войны.

Автор:
Максим Беркаль