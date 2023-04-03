Радник Зеленського спрогнозував, скільки часу має піти на відновлення економіки України після війни

Економіка України має повернутися до довоєнного рівня протягом двох років після закінчення війни. Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі Freedom.

Він зазначив, що прямі збитки України від війни оцінюються в 750 млрд доларів.

"Якщо додати туди ще так звані непрямі збитки, то сума перевищить 1 трлн доларів, це просто колосальні гроші. Кошти заходитимуть спочатку від заарештованих коштів Російської Федерації, це 300 млрд доларів Центробанку РФ, плюс 150 млрд доларів – це кошти, які є у російської номенклатури або "еліти". Тобто ми говоримо з вами про суму приблизно пів трильйона доларів", – висловився радник президента.

Чиновник додав, що решта пів трильйона доларів, потрібні для компенсації збитків, – це контрибуції та репарації, які протягом тривалого часу виплачуватиме РФ.

При цьому він зазначив, що будинки й підприємства необхідно буде відновлювати у повністю новому форматі: з урахуванням безпеки, екологічності та нових технологій.

За словами Устенка, завдання полягає в тому, що економіка має повернутися в нормальний стан протягом найближчих двох років після закінчення війни.

"Тобто умовно, якщо завтра закінчується війна, то до початку квітня плюс два роки економіка країни має вийти повністю на свій довоєнний рівень. Але те, що буде довоєнним із погляду коштів, це один зріз питання, а те, що це буде абсолютно нова система, це вже інше", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що на відновлення довоєнного рівня життя та доходів в Україні може піти 5-7 років. Однак вона зауважила, що має значення обсяг інвестицій, які надходитимуть.