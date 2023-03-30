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Категорія
Економіка
Дата публікації

У Мінекономіки спрогнозували, за скільки років відновиться довоєнний рівня життя та доходів в Україні

Юлія Свириденко
Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: Мінекономіки

На відновлення довоєнного рівня життя та доходів в Україні може піти 5-7 років. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає NV.

"Я думаю, що [на відновлення довоєнного рівня знадобиться] 5-7 років. Але все залежить від того, який ми доступ будемо мати до структурних фондів ЄС, який ми доступ будемо мати до дешевих фінансових ресурсів, необхідних для відновлення", – висловилася чиновниця.

При цьому Свириденко сказала про значимість обсягу інвестицій, які надходитимуть.

"Може ці цифри звучатимуть астрономічно, але якщо у нас будуть інвестиції в розмірі 50−70 млрд [доларів], ми можемо зростати 7% щорічно. І звичайно, що час відновлення пройдемо швидше", — зазначила вона.

Також міністерка додала, що згідно з прогнозами МВФ, вже цьогоріч Україна має повернутися до тренду до зростання економіки, хоча й незначного.

Нагадаємо, в січні перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявляв, що відомство прогнозує зростання ВВП України в 2023 році на 3,2%.

Однак пізніше Мінекономіки погіршило очікування щодо зростання цього показника до 1%. Водночас заступник міністра економіки Сергій Соболєв зазначав, що Україна, здається, пройшла пік інфляції і вона поступово починає знижуватися.