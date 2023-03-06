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Економіка
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Мінекономіки погіршило свій прогноз щодо зростання ВВП України у 2023 році

Міністерство економіки
Міністерство економіки. Фото: Державна податкова служба

Міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши очікування щоло зростання валового внутрішнього продукту до 1%. Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Соболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

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Водночас він вважає, що Україна, здається, пройшла пік інфляції і вона поступово починає знижуватися. 

"Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", – сказав Соболєв.

Нагадаємо, що за попередніми даними Мінекономіки, у 2022 році ВВП України впав на 30,7%.

У січні перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявляв, що відомство прогнозує зростання цього показника в 2023 році на 3,2%.

У лютому Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 8%, прогнозованих у вересні 2022 року, до 1%. В установі зауважили, що економіка України, як і раніше, сильно залежатиме від міркувань воєнного часу.