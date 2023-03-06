Минэкономики ухудшило свой прогноз касательно роста ВВП Украины в 2023 году

Министерство экономики Украины пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив ожидание роста валового внутреннего продукта до 1%. Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Соболев, передает "Интерфакс-Украина".

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В то же время он считает, что Украина, кажется, прошла пик инфляции и она постепенно начинает снижаться.

"Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году снизится до 24%", - сказал Соболев.

Напомним, что по предварительным данным Минэкономики, в 2022 году ВВП Украины упал на 30,7%.

В январе первый замминистра экономики Денис Кудин заявлял, что ведомство прогнозирует рост этого показателя в 2023 году на 3,2%.

В феврале Европейский банк реконструкции и развития ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%. В учреждении отметили, что экономика Украины по-прежнему будет сильно зависеть от соображений военного времени.