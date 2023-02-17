ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины: рост ВВП в 2023 году будет минимальным

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете банка "Региональные экономические перспективы".

"Среди отдельных экономик и регионов ЕБРР Банк прогнозирует рост ВВП Украины на 1% в текущем году (снижение с 8%, прогнозируемых в сентябре прошлого года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году, если исходить из того, что боевые действия в Украине останутся ограниченными нынешней территорией, на которой до войны производилось менее 20% ВВП, вполне вероятно, что реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% к уровню 2021 года года.

В то же время экономика Украины по-прежнему будет сильно зависеть от соображений военного времени.

"Если не произойдет значительных стратегических изменений на местах, рост ВВП Украины в 2024 году, вероятно, будет вялым, но, по крайней мере, положительным", - добавили в ЕБРР.

Финучреждение прогнозирует, что в 2024 году украинская экономика вырастет на 3%.

Напомним, в сентябре Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил свой прогноз восстановления экономики Украины до 8% из более надежных 25%, предусмотренных в мае.

Источник фото: Depositphotos