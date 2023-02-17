ЄБРР погіршив економічний прогноз для України: зростання ВВП у 2023 році буде мінімальним

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 8%, прогнозованих у вересні 2022 року, до 1%.

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Про це йдеться у звіті банку "Регіональні економічні перспективи".

"Серед окремих економік і регіонів ЄБРР Банк прогнозує зростання ВВП України на 1% цього року (зниження з 8%, прогнозованих у вересні минулого року)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в 2023 році, якщо виходити з того, що бойові дії в Україні залишаться обмеженими нинішньою територією, на якій до війни вироблялося менше 20% ВВП, цілком імовірно, що реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% до рівня 2021 року.

Водночас економіка України, як і раніше, сильно залежатиме від міркувань воєнного часу.

"Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на місцях, зростання ВВП України в 2024 році, ймовірно, буде млявим, але принаймні позитивним", - додали в ЄБРР.

Фінустанова прогнозує, що у 2024 року українська економіка зросте на 3%.

Нагадаємо, у вересні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив свій прогноз відновлення економіки України до 8% з більш надійних 25%, передбачених у травні.

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