В Минэкономики спрогнозировали, за сколько лет восстановится довоенный уровень жизни и доходов в Украине

На восстановление довоенного уровня жизни и доходов в Украине может уйти 5-7 лет. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает NV.

"Я думаю, что [на восстановление довоенного уровня понадобится] 5-7 лет. Но все зависит от того, какой мы будем иметь доступ к структурным фондам ЕС, какой мы будем иметь доступ к дешевым финансовым ресурсам, необходимых для восстановления", - высказалась чиновница.

При этом Свириденко сказала о значимости объема инвестиций, которые будут поступать.

"Может, эти цифры будут звучать астрономически, но если у нас будут инвестиции в размере 50-70 млрд [долларов], мы можем расти 7% ежегодно. И конечно, что время восстановления пройдем быстрее", — отметила она.

Также министр добавила, что согласно прогнозам МВФ, уже в этом году Украина должна вернуться к тренду роста экономики, хотя и незначительного.

Напомним, в январе первый замминистра экономики Денис Кудин заявлял, что ведомство прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 3,2%.

Однако позже Минэкономики ухудшило ожидания роста этого показателя до 1%. В то же время заместитель министра экономики Сергей Соболев отмечал, что Украина, кажется, прошла пик инфляции и она постепенно начинает снижаться.